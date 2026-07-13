Dvojni kitajski udarec nemškim avtomobilskim velikanom

Velik padec prodaje avtomobilov na kitajskem trgu je evropske proizvajalce stisnil v kot, iz katerega se bodo morali izvleči s temeljitim prestrukturiranjem. Prodaja avtomobilov na Kitajskem se je v prvem polletju zmanjšala za kar petino. Podobno kot v veliko drugih primerih zasičenosti domačega panožnega trga so se kitajski proizvajalci avtomobilov agresivno usmerili v izvoz, tudi v Evropo. Padec prodaje avtomobilov na Kitajskem je tuje proizvajalce prizadel bolj kot domače. Vzrok je predvsem ta, da tuji proizvajalci v večjem deležu ponujajo avtomobile s klasičnim bencinskim ali dizelskim motorjem, padec prodaje teh pa je bistveno večji od prodaje elektrificiranih vozil. Prodaja elektrificiranih je zdrsnila za dobro desetino. Vseeno se delež prodaje elektrificiranih vozil hitro veča. ...