  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Predstavitvena informacija  |   Novice

    Dvojni prihranek: kako si zagotoviti več že danes in jutri

    Slovenija se hitro stara. Čeprav število zaposlenih narašča, se delež upokojencev povečuje, kar pomeni večje razmerje med upokojenci in aktivnimi.
    Slovenija se hitro stara, zato dodatno pokojninsko zavarovanje pri Modri zavarovalnici postaja ključni del odgovornega načrtovanja finančne varnosti v starosti. FOTO: Depositphotos
    Galerija
    Slovenija se hitro stara, zato dodatno pokojninsko zavarovanje pri Modri zavarovalnici postaja ključni del odgovornega načrtovanja finančne varnosti v starosti. FOTO: Depositphotos
    Promo Delo
    24. 11. 2025 | 12:00
    10:26
    A+A-

    Pokojninski sistem, ki temelji na medgeneracijski solidarnosti, bo dolgoročno lahko zagotavljal le osnovno raven varnosti. Za ohranjanje primerljivega življenjskega standarda bo zato odločilen osebni finančni steber posameznika.

    V takšnih razmerah dodatno pokojninsko zavarovanje (DPZ) ni več le možnost, temveč postaja temeljni del odgovornega načrtovanja prihodnosti.

    DPZ kot dopolnilo javni pokojnini in izraz osebne odgovornosti

    Državna pokojnina iz prvega stebra zaposlenim še naprej zagotavlja temeljno socialno varnost, vendar njen obseg zaradi demografskih sprememb postaja vse bolj omejen. Slovenska družba se hitro stara, razmerje med številom zavezancev in prejemnikov pokojnin pa se zmanjšuje, kar neposredno vpliva na vzdržnost javnega sistema. Pokojnine bodo v prihodnjih desetletjih verjetno pokrivale le osnovne življenjske stroške, zato se odpira vprašanje, kako ohraniti življenjski standard, ki ga zaposleni uživajo v času aktivne kariere.

    Prav zato igra drugi steber oz. dodatno pokojninsko zavarovanje (DPZ) izjemno pomembno vlogo. Je osebni kapital posameznika, ki ga postopno gradi skozi delovno dobo in ki mu v starosti omogoča večjo finančno varnost, samostojnost in zanesljiv dohodek. DPZ ni le finančni produkt, ampak je izraz osebne odgovornosti. Z rednim, premišljenim in dolgoročnim varčevanjem posameznik sam zmanjšuje tveganje, da bi bil po upokojitvi odvisen zgolj od državne pokojnine.

    Obenem pa razbremenjuje tudi javni sistem, saj z lastnimi prihranki dopolnjuje solidarni del pokojnine, ki je vse bolj pod pritiski demografskih sprememb. Ravno kombinacija javne pokojnine in osebnega varčevanja omogoča stabilnejšo, predvidljivejšo in dostojnejšo starost. V ta proces se že več desetletij aktivno vključuje tudi Modra zavarovalnica, ki s svojimi pokojninskimi skladi in prilagojenim pristopom življenjskega cikla pomaga posameznikom varno graditi osebni pokojninski kapital.

    Reforma prinaša nove zahteve: zakaj bo drugi steber še pomembnejši

    Drugi pokojninski steber pri Modri zavarovalnici omogoča, da si posamezniki poleg državne pokojnine postopno zgradijo svoj osebni pokojninski kapital in ohrani življenjski standard. FOTO: Depositphotos
    Drugi pokojninski steber pri Modri zavarovalnici omogoča, da si posamezniki poleg državne pokojnine postopno zgradijo svoj osebni pokojninski kapital in ohrani življenjski standard. FOTO: Depositphotos

    Povezava med dodatnim pokojninskim zavarovanjem in aktualno pokojninsko reformo je vse tesnejša, saj reformni predlogi jasno kažejo, da bo prihodnja stabilnost pokojninskega sistema temeljila na kombinaciji javnih in zasebnih virov. Ena ključnih usmeritev reforme je spodbujanje posameznikov, da bodo jasno razumeli svojo pokojninsko prihodnost. S preglednimi informacijami o prihodnji pokojnini spodbuja zavedanje o pomenu zgodnjega varčevanja za pokojnino. Analize kažejo, da se ljudje najpogosteje začnejo intenzivneje ukvarjati z varčevanjem šele v poznih 40. letih, ko so učinki obrestnoobrestnega računa bistveno manjši. Reforma želi ta vzorec spremeniti in posameznike spodbuditi, da se o pokojninski vrzeli informirajo že na začetku kariere in da varčevanje postane naravni del osebnega finančnega načrta.

    Druga pomembna usmeritev reforme je širša vključitev zaposlenih v drugi pokojninski steber. Pričakovati je, da bodo prihodnje rešitve delodajalce še bolj spodbujale k vključevanju zaposlenih v kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje, saj je prav drugi steber najbolj neposreden način za krepitev osebnega pokojninskega kapitala. Reforma izpostavlja tudi večjo preglednost pokojninskega sistema, kar vključuje bolj dostopna orodja za izračun pokojnine in večje razumevanje, kako posamezne odločitve vplivajo na prihodnje izplačilo.

    Modra zavarovalnica zaposlenim omogoča vpogled v gibanje prihrankov, simulacije prihodnje pokojnine in jasne informacije o tem, kako posamezna vplačila vplivajo na dolgoročni rezultat. Sklad življenjskega cikla, ki ga upravlja Modra zavarovalnica, pa je zasnovan tako, da vodenje prihrankov sledi potrebam zavarovancev v različnih starostnih obdobjih. Pričakovane reformne spremembe bodo na tem področju prinesle več fleksibilnosti, saj bodo zavarovanci nad določeno starostjo lahko ostali dlje časa v bolj dinamičnem podskladu, ki je v povprečju bolj donosen. 

    Ključne prednosti dodatnega pokojninskega zavarovanja

    1. Dolgoročna donosnost: prihranki v DPZ se nalagajo v skladu življenjskega cikla, kar pomeni, da so naložbe v mladosti bolj dinamične, pozneje pa bolj varne. Takšen pristop omogoča stabilno, dolgoročno rast. Reforma predvideva sprostitev starostnih omejitev za vse do 60 let.

    2. Varnost in preglednost: sredstva so strogo ločena od sredstev upravljavca, zavarovanec pa ima prek digitalnih orodij (spletni portal in mobilna aplikacija) stalen nadzor nad svojim računom.

    3. Prilagodljivost vplačil: posameznik lahko varčuje prek delodajalca ali samostojno, ob tem pa se lahko kadar koli odloči za dodatna letna vplačila, s katerimi poveča svojo prihodnjo pokojnino.

    4. Davčna ugodnost – dvojni prihranek

    DPZ Modre zavarovalnice omogoča najugodnejši davčni mehanizem v Sloveniji:

    • takojšnji prihranek zaradi znižanja dohodninske osnove in
    • dolgoročni prihranek zaradi višje prihodnje pokojnine.
       

    Gre za edino takšno kombinacijo varčevanja.

    Decembra je čas za popravni izpit

    Decembrska dodatna vplačila v dodatno pokojninsko zavarovanje Modre zavarovalnice prinašajo dvojni učinek, saj znižajo dohodnino danes in povečajo pokojnino v prihodnosti. FOTO: Depositphotos
    Decembrska dodatna vplačila v dodatno pokojninsko zavarovanje Modre zavarovalnice prinašajo dvojni učinek, saj znižajo dohodnino danes in povečajo pokojnino v prihodnosti. FOTO: Depositphotos

    Zadnji meseci v letu so ključno obdobje za vse, ki želijo kar najbolj izkoristiti davčno olajšavo. Dodatna individualna vplačila, izvedena do 31. decembra, se v celoti upoštevajo pri znižanju dohodninske osnove. Za številne posameznike to pomeni več sto evrov nižjo dohodnino. Celoten znesek se dolgoročno nalaga za pokojnino, del denarja pa zavarovanec dobi nazaj pri dohodnini.

    Če vam med letom »manjka« še nekaj do maksimalnega zneska, je izjemno ugodno, da:

    • v decembru doplačate preostanek,
    • izkoristite celotno davčno olajšavo,
    • znižate dohodnino,
    • povečate prihodnjo pokojnino.
       

    Posebna decembrska ugodnost pri Modri

    Pri Modri zavarovalnici je v decembru dodatno vplačilo brez vstopnih stroškov, kar pomeni, da je celoten znesek vplačila prenesen na osebni varčevalni račun.

    Več o ugodnosti: https://modra.si/bvs/

    Osebni pokojninski kapital: nujen del sodobnega načrtovanja prihodnosti

    Poleg finančnega vidika je vloga dodatnega pokojninskega zavarovanja pomembna tudi z vidika osebne svobode. Prihranki, ki jih posameznik postopoma nalaga v DPZ, mu omogočajo večjo avtonomijo pri odločanju v poznejših letih. Občutek, da posameznik aktivno gradi del svoje varnosti, zmanjšuje negotovost in krepi zaupanje v lastno finančno prihodnost. V tem procesu ima ključno vlogo tudi kakovostno upravljanje prihrankov, ki mora biti dolgoročno stabilno, pregledno in prilagojeno življenjski poti varčevalca.

    Primer izračuna: koliko lahko prihranite pri dohodnini

    Pri bruto plači 2.200 evrov, delodajalčevi premiji 70 evrov in individualnem vplačilu 60 evrov posameznik pri Modri zavarovalnici pri dohodnini letno prihrani 182,73 evra, njegov dejanski mesečni strošek pa je nižji od vplačanega zneska. FOTO. Depositphotos
    Pri bruto plači 2.200 evrov, delodajalčevi premiji 70 evrov in individualnem vplačilu 60 evrov posameznik pri Modri zavarovalnici pri dohodnini letno prihrani 182,73 evra, njegov dejanski mesečni strošek pa je nižji od vplačanega zneska. FOTO. Depositphotos

    Posameznik z mesečno bruto plačo 2.200 EUR je že vključen v dodatno pokojninsko zavarovanje in individualno vplačuje mesečno premijo 60 EUR, kar se v celoti upošteva pri znižanju njegove dohodninske osnove.

    - Ob vpisani individualni premiji prihrani 15,60 EUR mesečno in 187,20 EUR letno.
    - Ob polni davčni olajšavi bo pri odmeri dohodnine prihranil: 33,34 EUR mesečno
    - Do polne davčne olajšave lahko letos vplača še: 822,82 EUR

    Najvišja dovoljena premija za davčno olajšavo (5,844 % bruto plače):

    • mesečno: 128,57 EUR
    • letno: 1.542,82 EUR

    Vaše individualno vplačilo je dejansko nižje, kot se zdi

    Če posameznik vplačuje 60 EUR mesečno, je njegov dejanski neto strošek le 44,40 EUR, saj mu država prek davčne olajšave povrne 15,60 EUR. To pomeni, da za vsak svoj vplačani evro dobi takojšnji prihranek.

    Izračun lahko preverite tudi v spletnem kalkulatorju Modre zavarovalnice: https://modra.si/bvs/#davcna-olajsava

    Najbolj optimalna dinamika vključuje redna mesečna individualna vplačila ter dopolnilno vplačilo ob koncu leta, s katerim posameznik izkoristi celotno dovoljeno davčno olajšavo v višini 5,844 % bruto plače oziroma 1.542,82 evra letno (pri bruto plači 2.200 evrov). Takšna kombinacija omogoča najvišji možni davčni prihranek, nizko dejansko finančno obremenitev varčevalca, najhitrejšo rast pokojninskega kapitala ter najbolj vzdržen in predvidljiv denarni tok vse leto.

     

    Modra zavarovalnica je največja upravljavka pokojninskih skladov v Sloveniji in pomembno soustvarja domači pokojninski sistem. Upravljajo Krovni pokojninski sklad za javne uslužbence, v katerega so po zakonu vključeni vsi zaposleni v javnem sektorju, ter Modri krovni pokojninski sklad, namenjen gospodarstvu.

    V Modri danes varčuje več kot 315.000 posameznikov, pokojninsko rento pa prejema že več kot 56.000 ljudi. Samo v letu 2024 so izplačali več kot 42 milijonov evrov dodatnih pokojnin, kar potrjuje vlogo Modre kot ključnega partnerja pri zagotavljanju finančne varnosti v starosti.

    Naročnik oglasne vsebine je Modra zavarovalnica

    Sorodni članki

    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Več kot 7.600 podjetij ve, da plača ni več dovolj. Kaj pa vaše?

    Zadovoljni in zvesti zaposleni so srebrnina vsakega podjetja. Plača je temeljni element nagrajevanja, vendar ne zadostuje več za zadrževanje najboljših kadrov.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 08:47
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Davčna olajšava, ki je Slovenci pogosto ne izkoristijo

    Vsakdo, ki varčuje za pokojnino, ima pravico, da zniža svojo davčno osnovo. Spoznajte, kako z vplačili v dodatno pokojninsko zavarovanje lahko tudi prihranite.
    Promo Delo 22. 10. 2025 | 13:14
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Analiza

    Vprašanje analitikov za koalicijo: Kam je izginila podpora?

    Z analitikoma ugotavljamo, kaj je doprineslo k padcu zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja.
    Barbara Hočevar 23. 11. 2025 | 22:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Dolgotrajna bolezen

    Umrla je prva miss samostojne Slovenije Nataša Kozlan Abram

    Na lepotnem tekmovanju je zmagala leta 1992, ko ji je bilo sedemnajst let. Bila je mama dveh otrok in se je že dalj časa borila z rakom.
    22. 11. 2025 | 14:21
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Kaj pomeni zavrnitveni kvorum?

    Pri ugotavljanju izida ni pomembna le relativna večina, temveč tudi, kakšen delež volilnega telesa predstavljajo.
    Barbara Hočevar 23. 11. 2025 | 19:05
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Pomisleki

    Šiptarji sredi Ljubljane tepejo Srbe! To mi delaj!

    Kogar je pri kakšnih volitvah pičila lažniva kača, je treba spomniti, da tisto, kar je videti kot zvita vrv, ni nujno zvita vrv.
    Novica Mihajlović 22. 11. 2025 | 05:25
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Dvojni prihranek: kako si zagotoviti več že danes in jutri

    Slovenija se hitro stara. Čeprav število zaposlenih narašča, se delež upokojencev povečuje, kar pomeni večje razmerje med upokojenci in aktivnimi.
    Promo Delo 24. 11. 2025 | 12:00
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Od walkmana do 3D-tiska: kako so nas spremenile zadnje tri dekade

    Iz časa kaset in analognih zaslonov v dobo digitalnih nasmehov. To je zgodba o napredku, ki ga že tri desetletja piše Ortoimplant DENTAL SPA.
    Promo Delo 24. 11. 2025 | 09:38
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Ko je prišel v Slovenijo, ni poznal jezika, danes uspešno gradi kariero (video)

    Zgodba Dina Felića dokazuje, da podjetje z vlaganjem v ljudi ustvarja zavzete in uspešne sodelavce.
    Promo Delo 24. 11. 2025 | 09:35
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Udobje ob konstantni temperaturi, ne glede na to, kakšna zima je

    Da je geotermalna toplotna črpalka prava izbira za starejšo energetsko potratnejšo hišo, potrjuje zgodba zadovoljnega lastnika.
    Promo Delo 24. 11. 2025 | 10:04
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Jedrska energija

    Jedrska energija prihaja v države, ki je pred časom niso smele imeti

    Vse naše sosede razen Avstrije bi svojo energetsko mešanico dopolnile z jedrsko energijo, ki pa si utira pot na pet celin.
    Borut Tavčar 22. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Poslovna tveganja

    Podjetja so vse pogosteje »klicana na odgovornost«

    Podjetja pogosto ne razmišljajo o finančni škodi, ki jo lahko povzročijo različne nevarnosti.
    Miran Varga 20. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetja

    Vključevanje in spoštovanje različnosti sta naši najvišji vrednoti

    Andrej Brisco, direktor podjetja Alpacem Inde pravi, da merijo organizacijsko klimo in veliko vlagajo v izobraževanje.
    Maja Južnič Sotlar 20. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Jedrska energija

    Velika jedrska elektrarna leta 2040, prva mala leta 2050

    Razvoj malih modularnih reaktorjev je zelo intenziven, vendar te še ne delujejo, zato o cenah še ni mogoče govoriti.
    Borut Tavčar 15. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    Modra zavarovalnicadodatno pokojninsko zavarovanjepokojninedrugi steber
    VEČ NOVIC
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Fotografije dneva (24. 11.)

    V uredništvu Dela smo za vas pripravili najbolj zanimive in povedne fotografije iz sveta v zadnjih 24 urah.
    Dejan Mijović, Dejan Mijović 24. 11. 2025 | 12:04
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Tri prosta mesta za sodnike

    Pirc Musarjeva oblikovala ožji izbor kandidatov za ustavno sodišče

    Predsednica republike je dejala, da gre pri kandidatkah in kandidatih za ugledne strokovnjake z različnih pravnih področij.
    24. 11. 2025 | 12:02
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Vredno branja

    Nemec, ki je pustil pečat v svetovni kinematografiji

    Poslovil se je nemški igralec Udo Kier, ki je v dolgoletni karieri sodeloval z velikimi filmskimi imeni, od Fassbinderja do Larsa von Trierja.
    24. 11. 2025 | 11:30
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Olimpijski ogenj

    Slabo vreme odgnalo slovesnost z Olimpije v dvorano

    Organizatorji sredinega svečanega prižiganja olimpijskega ognja bodo zaradi premestitve dogodka zavračali tudi že vabljene goste.
    24. 11. 2025 | 11:17
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Deloindom

    Kdo je vaš sosed? Ključno vprašanje, ki ga kupci stanovanj nikoli ne postavijo

    Zakaj je sobivanje v blokih vse težje? Deloindom podkast razkriva, kako pomanjkanje komunikacije in strpnosti oblikuje življenje v večstanovanjski džungli.
    24. 11. 2025 | 11:00
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Vredno branja

    Nemec, ki je pustil pečat v svetovni kinematografiji

    Poslovil se je nemški igralec Udo Kier, ki je v dolgoletni karieri sodeloval z velikimi filmskimi imeni, od Fassbinderja do Larsa von Trierja.
    24. 11. 2025 | 11:30
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Olimpijski ogenj

    Slabo vreme odgnalo slovesnost z Olimpije v dvorano

    Organizatorji sredinega svečanega prižiganja olimpijskega ognja bodo zaradi premestitve dogodka zavračali tudi že vabljene goste.
    24. 11. 2025 | 11:17
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Deloindom

    Kdo je vaš sosed? Ključno vprašanje, ki ga kupci stanovanj nikoli ne postavijo

    Zakaj je sobivanje v blokih vse težje? Deloindom podkast razkriva, kako pomanjkanje komunikacije in strpnosti oblikuje življenje v večstanovanjski džungli.
    24. 11. 2025 | 11:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    ENERGETSKA INFRASTRUKTURA

    Slovensko podjetje, ki stoji za enim največjih energetskih dosežkov

    RIKO uresničuje vizijo trajnostnega razvoja z naprednimi energetskimi projekti, ki združujejo visoko tehnologijo, zanesljivost in okoljsko odgovornost.
    Promo Delo 1. 11. 2025 | 08:46
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Prostorski kameleon s sedmimi sedeži – Mercedes-Benz GLB

    Mercedes-Benz GLB je vsestranski avtomobil, ki ponuja veliko vsega – prostora, udobja, zmogljivosti in tehnološke dovršenosti v značilnem slogu Mercedes-Benz.
    Promo Delo 21. 11. 2025 | 09:33
    Preberite več
    Promo
    Zgodbe  |  Digitalna odpornost
    Vredno branja

    Rekordna rast napadov: pogoste tarče tudi Slovenci

    Digitalna trdnjava ali odprta vrata? Kaj v resnici odloča, ali bo podjetje jutri še poslovalo?
    Promo Delo 20. 11. 2025 | 13:55
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Prave veščine so ključ do strateškega in učinkovitega izvoza

    Podatki kažejo, da se slovenska podjetja na tuje trge še vedno podajajo naključno, brez jasnih razlogov, brez načrta in brez opredeljenih izvoznih strategij
    Promo Delo 21. 11. 2025 | 09:26
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Teden slovenske hrane na vlakih

    Slovenske železnice so se letos pridružile Tednu slovenske hrane in skupaj z osrednjimi kmetijskimi organizacijami pripravile akcijo Lokalna hrana na vlakih.
    Promo Delo 18. 11. 2025 | 09:35
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    POHODNIŠTVO

    Kako se je obnesla skandinavska legenda zimskih dni

    V svoji pohodniški karieri sem preizkusil različna oblačila, nekatera odlična, druga manj. Oprema je v naravi res prva zaščita pred mrazom, vetrom in terenom.
    Promo Deloindom 1. 11. 2025 | 14:25
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Trajnostne finance in odgovorno investiranje

    Vlaganje niso več samo številke in grafi, ampak je postalo tudi izraz naših vrednot, odnosa do sveta in ljudi okoli nas.
    Promo Delo 20. 11. 2025 | 15:25
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Do bitcoinov kar na Petrolu: varno, pregledno in brez posrednikov

    Slovenija je ena redkih držav v Evropi, kjer lahko bitcoin kupite na Petrolu, kar omogoča podjetje Bitins s predplačniškimi kuponi za kriptovalute.
    Promo Delo 20. 11. 2025 | 15:09
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Finančna svoboda – cilj, ki ga lahko dosežemo s potrpežljivostjo

    V času naraščajočih življenjskih stroškov se zdi finančna svoboda za marsikoga oddaljen ideal.
    Promo Delo 24. 11. 2025 | 10:07
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kaj naredite, ko vam zataji glas?

    Kako so mentol, evkaliptus in vitamin C postali simbol svežine v sezoni prehladov.
    Promo Delo 21. 11. 2025 | 12:54
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Mercedes, ki izraža vaš slog, odgovornost in življenjski ritem

    Novi CLA prinaša več prostora in prilagodljivosti, ambientna osvetlitev in električni pogon pa vozniško izkušnjo po meri sodobnega posameznika.
    Promo Delo 24. 11. 2025 | 09:36
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kaj je Osgood-Schlatter sindrom? Simptomi in zdravljenje

    Osgood-Schlatter sindrom je pogosta poškodba pri mladih športnikih. Zakaj nastane, kako jo prepoznati in zakaj je ključna ciljno usmerjena fizioterapija?
    Promo Delo 18. 11. 2025 | 09:11
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Dobrih 80
    Vredno branja

    Se jih še spomnite? To so naj oglasi našega otroštva

    Ob 80-letnici Fructala smo pogledali oglase, ki so zaznamovali generacije in v naše domove prinašali občutek domačnosti.
    Promo Delo 21. 11. 2025 | 11:01
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Kako zanesljiv, napreden in odporen je slovenski elektroenergetski sistem?

    Kakovost oskrbe z električno energijo je ključen dejavnik za zanesljivost delovanja in razvoja sodobne družbe.
    Promo Delo 19. 11. 2025 | 08:38
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Zakaj Slovenci končno vlagamo drugače?

    Vlaganje niso več samo številke in grafi, ampak je postalo tudi izraz naših vrednot, odnosa do sveta in ljudi okoli nas.
    Promo Delo 21. 11. 2025 | 10:07
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Trije meseci življenja po vojaško, ki posameznika spremenijo v ponosnega pripadnika SV

    V Slovenski vojski trenutno služi 6246 pripadnikov in pripadnic v stalni sestavi, 1282 pa jih uniformo z enakim ponosom nosi v rezervni sestavi. Skupaj jih je 7528. To je 7528 posameznikov, ki jih povezuje en sam cilj: služiti domovini s srcem pod uniformo.
    Promo Delo 20. 11. 2025 | 14:01
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo