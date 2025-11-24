Dvojni prihranek: kako si zagotoviti več že danes in jutri

Pokojninski sistem, ki temelji na medgeneracijski solidarnosti, bo dolgoročno lahko zagotavljal le osnovno raven varnosti. Za ohranjanje primerljivega življenjskega standarda bo zato odločilen osebni finančni steber posameznika.

V takšnih razmerah dodatno pokojninsko zavarovanje (DPZ) ni več le možnost, temveč postaja temeljni del odgovornega načrtovanja prihodnosti.

DPZ kot dopolnilo javni pokojnini in izraz osebne odgovornosti

Državna pokojnina iz prvega stebra zaposlenim še naprej zagotavlja temeljno socialno varnost, vendar njen obseg zaradi demografskih sprememb postaja vse bolj omejen. Slovenska družba se hitro stara, razmerje med številom zavezancev in prejemnikov pokojnin pa se zmanjšuje, kar neposredno vpliva na vzdržnost javnega sistema. Pokojnine bodo v prihodnjih desetletjih verjetno pokrivale le osnovne življenjske stroške, zato se odpira vprašanje, kako ohraniti življenjski standard, ki ga zaposleni uživajo v času aktivne kariere.

Prav zato igra drugi steber oz. dodatno pokojninsko zavarovanje (DPZ) izjemno pomembno vlogo. Je osebni kapital posameznika, ki ga postopno gradi skozi delovno dobo in ki mu v starosti omogoča večjo finančno varnost, samostojnost in zanesljiv dohodek. DPZ ni le finančni produkt, ampak je izraz osebne odgovornosti. Z rednim, premišljenim in dolgoročnim varčevanjem posameznik sam zmanjšuje tveganje, da bi bil po upokojitvi odvisen zgolj od državne pokojnine.

Obenem pa razbremenjuje tudi javni sistem, saj z lastnimi prihranki dopolnjuje solidarni del pokojnine, ki je vse bolj pod pritiski demografskih sprememb. Ravno kombinacija javne pokojnine in osebnega varčevanja omogoča stabilnejšo, predvidljivejšo in dostojnejšo starost. V ta proces se že več desetletij aktivno vključuje tudi Modra zavarovalnica, ki s svojimi pokojninskimi skladi in prilagojenim pristopom življenjskega cikla pomaga posameznikom varno graditi osebni pokojninski kapital.

Reforma prinaša nove zahteve: zakaj bo drugi steber še pomembnejši

Povezava med dodatnim pokojninskim zavarovanjem in aktualno pokojninsko reformo je vse tesnejša, saj reformni predlogi jasno kažejo, da bo prihodnja stabilnost pokojninskega sistema temeljila na kombinaciji javnih in zasebnih virov. Ena ključnih usmeritev reforme je spodbujanje posameznikov, da bodo jasno razumeli svojo pokojninsko prihodnost. S preglednimi informacijami o prihodnji pokojnini spodbuja zavedanje o pomenu zgodnjega varčevanja za pokojnino. Analize kažejo, da se ljudje najpogosteje začnejo intenzivneje ukvarjati z varčevanjem šele v poznih 40. letih, ko so učinki obrestnoobrestnega računa bistveno manjši. Reforma želi ta vzorec spremeniti in posameznike spodbuditi, da se o pokojninski vrzeli informirajo že na začetku kariere in da varčevanje postane naravni del osebnega finančnega načrta.

Druga pomembna usmeritev reforme je širša vključitev zaposlenih v drugi pokojninski steber. Pričakovati je, da bodo prihodnje rešitve delodajalce še bolj spodbujale k vključevanju zaposlenih v kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje, saj je prav drugi steber najbolj neposreden način za krepitev osebnega pokojninskega kapitala. Reforma izpostavlja tudi večjo preglednost pokojninskega sistema, kar vključuje bolj dostopna orodja za izračun pokojnine in večje razumevanje, kako posamezne odločitve vplivajo na prihodnje izplačilo.

Modra zavarovalnica zaposlenim omogoča vpogled v gibanje prihrankov, simulacije prihodnje pokojnine in jasne informacije o tem, kako posamezna vplačila vplivajo na dolgoročni rezultat. Sklad življenjskega cikla, ki ga upravlja Modra zavarovalnica, pa je zasnovan tako, da vodenje prihrankov sledi potrebam zavarovancev v različnih starostnih obdobjih. Pričakovane reformne spremembe bodo na tem področju prinesle več fleksibilnosti, saj bodo zavarovanci nad določeno starostjo lahko ostali dlje časa v bolj dinamičnem podskladu, ki je v povprečju bolj donosen.

Ključne prednosti dodatnega pokojninskega zavarovanja

1. Dolgoročna donosnost: prihranki v DPZ se nalagajo v skladu življenjskega cikla, kar pomeni, da so naložbe v mladosti bolj dinamične, pozneje pa bolj varne. Takšen pristop omogoča stabilno, dolgoročno rast. Reforma predvideva sprostitev starostnih omejitev za vse do 60 let.

2. Varnost in preglednost: sredstva so strogo ločena od sredstev upravljavca, zavarovanec pa ima prek digitalnih orodij (spletni portal in mobilna aplikacija) stalen nadzor nad svojim računom.

3. Prilagodljivost vplačil: posameznik lahko varčuje prek delodajalca ali samostojno, ob tem pa se lahko kadar koli odloči za dodatna letna vplačila, s katerimi poveča svojo prihodnjo pokojnino.

4. Davčna ugodnost – dvojni prihranek

DPZ Modre zavarovalnice omogoča najugodnejši davčni mehanizem v Sloveniji:

takojšnji prihranek zaradi znižanja dohodninske osnove in

dolgoročni prihranek zaradi višje prihodnje pokojnine.



Gre za edino takšno kombinacijo varčevanja.

Decembra je čas za popravni izpit

Zadnji meseci v letu so ključno obdobje za vse, ki želijo kar najbolj izkoristiti davčno olajšavo. Dodatna individualna vplačila, izvedena do 31. decembra, se v celoti upoštevajo pri znižanju dohodninske osnove. Za številne posameznike to pomeni več sto evrov nižjo dohodnino. Celoten znesek se dolgoročno nalaga za pokojnino, del denarja pa zavarovanec dobi nazaj pri dohodnini.

Če vam med letom »manjka« še nekaj do maksimalnega zneska, je izjemno ugodno, da:

v decembru doplačate preostanek,

izkoristite celotno davčno olajšavo,

znižate dohodnino,

povečate prihodnjo pokojnino.



Posebna decembrska ugodnost pri Modri Pri Modri zavarovalnici je v decembru dodatno vplačilo brez vstopnih stroškov, kar pomeni, da je celoten znesek vplačila prenesen na osebni varčevalni račun. Več o ugodnosti: https://modra.si/bvs/

Osebni pokojninski kapital: nujen del sodobnega načrtovanja prihodnosti

Poleg finančnega vidika je vloga dodatnega pokojninskega zavarovanja pomembna tudi z vidika osebne svobode. Prihranki, ki jih posameznik postopoma nalaga v DPZ, mu omogočajo večjo avtonomijo pri odločanju v poznejših letih. Občutek, da posameznik aktivno gradi del svoje varnosti, zmanjšuje negotovost in krepi zaupanje v lastno finančno prihodnost. V tem procesu ima ključno vlogo tudi kakovostno upravljanje prihrankov, ki mora biti dolgoročno stabilno, pregledno in prilagojeno življenjski poti varčevalca.

Primer izračuna: koliko lahko prihranite pri dohodnini

Posameznik z mesečno bruto plačo 2.200 EUR je že vključen v dodatno pokojninsko zavarovanje in individualno vplačuje mesečno premijo 60 EUR, kar se v celoti upošteva pri znižanju njegove dohodninske osnove.

- Ob vpisani individualni premiji prihrani 15,60 EUR mesečno in 187,20 EUR letno.

- Ob polni davčni olajšavi bo pri odmeri dohodnine prihranil: 33,34 EUR mesečno

- Do polne davčne olajšave lahko letos vplača še: 822,82 EUR

Najvišja dovoljena premija za davčno olajšavo (5,844 % bruto plače):

mesečno: 128,57 EUR

letno: 1.542,82 EUR

Vaše individualno vplačilo je dejansko nižje, kot se zdi

Če posameznik vplačuje 60 EUR mesečno, je njegov dejanski neto strošek le 44,40 EUR, saj mu država prek davčne olajšave povrne 15,60 EUR. To pomeni, da za vsak svoj vplačani evro dobi takojšnji prihranek.

Izračun lahko preverite tudi v spletnem kalkulatorju Modre zavarovalnice: https://modra.si/bvs/#davcna-olajsava

Najbolj optimalna dinamika vključuje redna mesečna individualna vplačila ter dopolnilno vplačilo ob koncu leta, s katerim posameznik izkoristi celotno dovoljeno davčno olajšavo v višini 5,844 % bruto plače oziroma 1.542,82 evra letno (pri bruto plači 2.200 evrov). Takšna kombinacija omogoča najvišji možni davčni prihranek, nizko dejansko finančno obremenitev varčevalca, najhitrejšo rast pokojninskega kapitala ter najbolj vzdržen in predvidljiv denarni tok vse leto.

Modra zavarovalnica je največja upravljavka pokojninskih skladov v Sloveniji in pomembno soustvarja domači pokojninski sistem. Upravljajo Krovni pokojninski sklad za javne uslužbence, v katerega so po zakonu vključeni vsi zaposleni v javnem sektorju, ter Modri krovni pokojninski sklad, namenjen gospodarstvu. V Modri danes varčuje več kot 315.000 posameznikov, pokojninsko rento pa prejema že več kot 56.000 ljudi. Samo v letu 2024 so izplačali več kot 42 milijonov evrov dodatnih pokojnin, kar potrjuje vlogo Modre kot ključnega partnerja pri zagotavljanju finančne varnosti v starosti.

