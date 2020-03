FOTO:Dvomljivi učinek Trumpovih spodbud

Indeks evropskih delnic Stoxx 600 je od izbruha virusa v Italiji zdrsnil za 22 odstotkov in s tem padel v območje, ki mu analitiki pravijo medvedje. Podrobnejši pregled pa kaže, da je bilo znižanje tečajev močno izraženo v skoraj vseh sektorjih gospodarstva.Vlagatelji tako predvsem kopičijo zaloge denarja in v delnicah ne najdejo varnih zatočišč. Močno so se sesedle tudi delnice v panogah, kjer na uspešnost ne vplivajo gospodarski cikli. Še najmanj so se pocenile delnice farmacevtov, ki pa so vseeno v povprečju izgubile kar 17 odstotkov, le za odstotno točko več so zdrsnile delnice trgovcev.Najbolj zadnje tri tedne trpijo ...