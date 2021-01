Dvorezen meč plačnega goljufanja

V nadaljevanju preberite še:



Delodajalci se že več let pritožujejo, da so plačila za delo pri nas preveč obremenjena z davki in prispevki, zato že več let iščejo načine, kako bi se tem obveznostim izognili. Državni organi so v preteklem obdobju naredili korak naprej k zmanjšanju obsega sive ekonomije in večji izterjavi davščin, a tovrstno goljufanje države še zdaleč ni izkoreninjeno. Tako so še vedno pogosti primeri, ko so delavci uradno na minimalni oziroma nizki plači, nato pa jim podjetje del dohodka zagotovi še v obliki gotovinskih izplačil ali neupravičenih dnevnic, kilometrine, dodatkov za ločeno življenje, terenskih dodatkov, prevozov na delo …