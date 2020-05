E-hramba je že del digitalne stvarnosti

Pospešena digitalizacija poslovanja, ki smo ji priča, spreminja ustaljene načine delovanja in utečene poslovne procese. V podjetjih morajo zato zaposlenim zagotoviti vse potrebne dostope do informacij, ki jih ti potrebujejo za svoje delo, ter jim omogočiti, da dokumente, ki jih ustvarijo med delom, ustrezno in varno delijo, upravljajo in hranijo. Ustrezna hramba informacijČeprav potreba po hrambi dokumenta nastopi šele v sklepnem delu njegovega življenjskega cikla, pa je učinkovita, skladna in varna dolgoročna e-hramba ključni gradnik digitalnega poslovanja. Podjetjem omogoča, da so informacije dostopne samo pooblaščenim ...