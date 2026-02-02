E-računi so odlični, prave prednosti digitalizacije so v drugih dokumentih

Postanite naročnik | že od 14,99 €
In prav je tako. E-račun je v številnih panogah postal standard, zakonodaja pa podjetja dodatno usmerja v elektronsko izmenjavo računov. Toda v praksi je e-račun le del zgodbe.
Resnična učinkovitost se ne začne pri računu, temveč precej prej, in sicer že pri naročilih, dobavnicah, prevzemnicah, potrdilih, reklamacijah, cenikih in drugih dokumentih, ki vsak dan krožijo med podjetji. Če digitaliziramo samo račun, ostane velik del procesa še vedno ročen, fragmentiran in ranljiv za napake, zato postaja naslednji logični korak EDI integracija: avtomatizirana, standardizirana in varna izmenjava poslovnih dokumentov neposredno med informacijskimi sistemi (ERP).
Če so ti koraki vodeni po e-pošti, s pomočjo PDF-jev, Excelovih tabel ali celo telefonskih klicev, podjetje v resnici ne pridobi prave digitalne učinkovitosti. E-račun v takem okolju pogosto samo »polepša« zadnjo fazo, jedro procesa pa ostane analogno.
V večini dobavnih verig so najbolj kritični dokumenti tisti, ki vplivajo na pretočnost in zaloge. Med njimi so predvsem:
Ko ti dokumenti tečejo avtomatizirano, je e-račun le še logičen rezultat, brez dodatnega usklajevanja in popravljanja.
Če so vaši cilji manj ročnega dela, manj napak in hitrejša dobavna veriga, se je smiselno vprašati ne samo, ali imamo e-račun, temveč ali so naši procesi med partnerji povezani od začetka do konca.
Tukaj stopi v igro EDITEL, eden največjih ponudnikov EDI-ja v EU z več kot 40 leti izkušenj in okoli milijardo transakcij. Prisoten je v 20 državah, med njimi tudi v Sloveniji.
EDITEL nastopa kot vaš integracijski partner: pomaga vam vzpostaviti in upravljati avtomatizirano izmenjavo ključnih dokumentov (naročila, potrditve, dobavnice, prevzemnice, reklamacije, cenike in tudi e-račune) neposredno med vašim ERP-sistemom in ERP-sistemi vaših partnerjev.
