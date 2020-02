Easyjet bo iz Ljubljane letel še na Luton

Preberite tudi: Kam poleti z ljubljanskega letališča

Nizkocenovni prevoznik Easyjet bo povezal Ljubljano z letališčem Luton, poroča portal Ex-Yu aviation. Leteti začnejo 30. marca, in to štirikrat na teden, zapolnili pa so vrzel, ki je nastala z odhodom prevoznika Wizz Air na to letališče. Povezavi te družbe z letališčema Gatwick in Stansted ostajata.Poletni vozni red, ki začne veljati čez dober mesec, še ni znan. V Fraportu Slovenija pravijo, da se bo obstoječim dvanajstim prevoznikom poleti pridružilo še vsaj pet: British Airways s štirimi leti na teden na londonsko letališče Heathrow, Finnair z dnevno povezavo s Helsinki, Israir z leti dvakrat na teden v Tel Aviv, Iberia s štirimi leti na teden v Madrid in Windrose z leti dvakrat na teden v Kijev. Nekateri obstoječi prevozniki pa povečujejo število letov.Sicer pa kaže, da tudi s poletnim voznim redom z ljubljanskega letališča z Brussels Airlines ne bo mogoče leteti v Bruselj zjutraj, saj bo evropsko prestolnico z Ljubljano povezoval enkrat na dan s (pozno)popoldanskim letom. Jutranji let pa vzpostavlja Lufthansa v Frankfurt, od koder bo letalo v Ljubljano letelo zvečer in čez noč ostalo na brniškem letališču.