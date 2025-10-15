Easyjet bo iz Ljubljane letel v škotski Edinburg

Nizkocenovni prevoznik Easyjet bo od aprila prihodnje leto naprej povezal ljubljansko letališke s škotskim Edinburgom. Eurowings pa je ukinil lete v Düsseldorf.

Prevoznik Easyjet bo obstoječim letom na londonski Gatwick in v Manchester dodal še povezavo s škotsko prestolnico, so sporočili s Fraporta Slovenija. Prevoznik bo lete ponujal dvakrat na teden, vsako sredo in soboto, od 4. aprila prihodnje leto naprej, izvajal pa jih bo s 186-sedežnim airbusom A320.

»Ponudba nizkocenovnih letalskih povezav iz Ljubljane se še naprej širi, kar nas izjemno veseli. Easyjet je naše dolgoletno sodelovanje nadgradil z novo linijo v Edinburg, kar bo slovenskim potnikom omogočilo neposreden dostop do Škotske, hkrati pa bo linija prispevala k večjemu turističnemu obisku Britancev v Sloveniji,« je ob napovedi letov dejala poslovodna direktorica Fraporta Slovenija Babett Stapel.

»Veseli nas, da lahko našim strankam ponudimo še eno novo povezavo iz Ljubljane v Edinburg, ki potnikom omogoča priročen in neposreden dostop do enega najlepših in najbolj živahnih evropskih mest,« je k temu dodal direktor Easyjeta za Združeno kraljestvo Kevin Doyle.

Rast števila potnikov

Septembra so na ljubljanskem letališču oskrbeli več kot 176.000 potnikov, kar predstavlja 13-odstotno povečanje v primerjavi s septembrom lani. V prvih devetih mesecih letošnjega leta je bila glede na lansko primerljivo obdobje rast 8,6-odstotna, našteli so več kot 1.230.000 potnikov.

Prihodnje leto bo nizkocenovni prevoznik Wizz Air odprl bazo v črnogorski Podgorici, od koder bo letel tudi v Slovenijo. To destinacijo si bo delil z Air Montenegro.

Eurowings ukinil lete v Düsseldorf

Medtem je pol leta po vzpostavitvi nizkocenovni prevoznik Eurowings ukinil letalsko povezavo med Ljubljano in nemškim Düsseldorfom. Ponovne vzpostavitve linije v letu 2026 ne načrtuje in je Ljubljano že odstranil iz svojega sistema rezervacij letalskih vozovnic, je poročal portal Ex-Yu-Aviation.

Eurowings je direktne lete z ljubljanskega letališča v Düsseldorf vzpostavil 12. aprila letos, potem ko je uspešno kandidiral na javnem razpisu za večjo letalsko povezljivost Slovenije. Prevoznik ni izpolnil razpisnih pogojev, zato ne bo prejel državnih izplačil, je poročal portal.