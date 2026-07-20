Prevzemno ponudbo NLB za Addiko podprla tudi EBRD

Potem ko je NLB konec prejšnjega tedna dobila dovoljenje avstrijskih regulatorjev za izboljšanje prevzemne ponudbe, s katero je prag uspešnosti postavila na 50 odstotkov, je ponudbo slovenske banke podprla še EBRD, ki je četrta največja lastnica Addika. Ključno vprašanje je zdaj, ali bo NLB uspelo do četrtka prepričati tudi del vlagateljev, ki so že sprejeli sicer bistveno nižjo ponudbo Raiffeisen banke (RBI). »Potem ko je družba Brandes Investment Partners, ki ima v lasti 5,07-odstotni delež v družbi Addiko, pred kratkim napovedala, da namerava svoje delnice ponuditi v okviru ponudbe NLB, je tudi Evropska banka za obnovo in razvoj (EBRD) javno potrdila, da namerava svoj celotni 8,4-odstotni delež v družbi Addiko ponuditi v okviru ponudbe NLB,« sporočajo iz največje slovenske banke in ...