EBRD izboljšala napoved gospodarske rasti za Slovenijo

Evropska banka za obnovo in razvoj (EBRD) je Sloveniji izboljšala oceno gospodarske rasti za letos, saj pričakuje 2,2-odstotno rast BDP, kar je 0,2 odstotne točke več od ocene iz septembra lani. K rasti bosta prispevala pospešeno črpanje evropskih sredstev in okrevanje zasebne porabe.

Slovensko gospodarstvo je po stagnaciji v prvi polovici lanskega leta v drugem polletju zraslo za približno odstotek. Rast je podpiralo gradbeništvo, medtem ko so bile industrijska proizvodnja in naložbe še vedno pod vplivom negotovosti glede svetovne trgovine. Inflacija je bila lani v povprečju približno 2,5-odstotna, rast plač pa je bila zaradi plačne reforme v javnem sektorju ter pomanjkanja delovne sile in nizke brezposelnosti okoli sedemodstotna, so lansko leto analizirali v EBRD.

Kot še izpostavlja ta mednarodna finančna ustanova, Slovenija ostaja močno vključena v švicarsko dobavno verigo za farmacevtske izdelke, nedavni trgovinski sporazum med ZDA in Švico, ki je določil 15-odstotno zgornjo mejo carin za farmacevtske proizvode, pa je ublažil tveganja, povezana s prej napovedanimi 39-odstotnimi carinami.

EBRD je Sloveniji za prihodnje leto napovedala 2,4-odstotno gospodarsko rast.