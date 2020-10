EBRD nam za letos napoveduje 7,5-odstotni padec BDP

Ljubljana – Slovenski BDP naj bi se letos predvsem zaradi posledic epidemije in ukrepov za njeno zajezitev skrčil za 7,5 odstotka, prihodnje leto pa se pričakuje 3,5-odstotna gospodarska rast, poudarjajo v Evropske banke za obnovo in razvoj (EBRD) v svoji najnovejši gospodarski napovedi.



Od držav iz naše regije naj bi letos večji, 8,5-odstotni gospodarski upad doživela le Hrvaška. Napoved EBRD je sicer nekaj nižja od Umarjeve jesenske napovedi, ki za letos predvideva znižanje BDP za 6,7 odstotka.



EBRD ugotavlja, da se je slovenski izvoz blaga, ki običajno predstavlja 70 odstotkov BDP, v prvi polovici 2020 na medletni ravni zmanjšal za 12 odstotkov. Precej prizadet pa je tudi turizem, ki običajno predstavlja sedem odstotkov BDP, prihodi tujih turistov so bili medletno manjši za 80 odstotkov. Vse to naj bi vodilo v 8,3-odstotni gospodarski padec v prvem poletju letos.



Na drugi strani se zaradi vladnih ukrepov stopnja brezposelnosti doslej ni znatno povečala, narasla je s štirih na 4,7 odstotka, še ugotavlja EBRD, ki opozarja, da bo prihodnje okrevanje Slovenije kot majhne in odprte ekonomije zelo odvisno od gospodarskih razmer v trgovinskih partnericah, še posebej večjih državah evrskega območja.