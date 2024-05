Sloveniji za letos napovedujejo 2,3-odstotno gospodarsko rast

Slovenija naj bi letos dosegla 2,3-, v prihodnjem letu pa 2,6-odstotno gospodarsko rast, ocenjuje Evropska banka za obnovo in razvoj (EBRD), ki s tem obete za našo državo ohranja nespremenjene, na ravni iz zadnje napovedi lani novembra. Gospodarska dinamika pri nas naj bi bila tako višja kot lani, ko je bila rast 1,6-odstotna, predvsem zaradi upočasnitve rasti zasebne potrošnje in šibkega tujega povpraševanja.

EBRD ob tem še ugotavlja, da je močnejši padec slovenskega uvoza povzročil močno povečanje trgovinskega presežka, investicije pa so se medletno povečale za skoraj 10 odstotkov. Inflacija se je do januarja znižala na 3,3 odstotka, na inflacijske pritiske pa zdaj vplivata realna rast plač, ki izhaja iz pomanjkanja delovne sile, in pa močno povpraševanje po storitvah.

Po enajstih mesecih letnega padca je rast slovenske industrijske proizvodnje februarja 2024 postala pozitivna, kar kaže na boljši zagon v predelovalnih dejavnostih. Kljub temu se zasebna potrošnja še ni vrnila na raven iz leta 2022, še ocenjujejo v EBRD. Ob tem še predvidevajo, da bo popoplavna obnova letos povečala naložbe pri nas, k višji rasti BDP pa naj bi prispevalo zlasti večje povpraševanje iz tujine.

EBRD je ob tem znižala napoved letošnje rasti na območju, kjer deluje, in sicer s 3,2 na tri odstotke. Vzrokov za to je več. Analitiki omenjajo predvsem šibko rast v Nemčiji, ki znižuje letošnje gospodarske obete v državah Srednje in Vzhodne Evrope. Posledice vojne v Gazi naj bi vplivale tudi na poslabšanje gospodarskih razmer v državah južnega in vhodnega Sredozemlja, umirila pa naj bi se tudi rast v državah Srednje Azije.

Surs danes s podatki o rasti v prvem četrtletju 2024

Prvo oceno, na kako visokih obratih deluje slovenski gospodarski stroj v 2024, bomo sicer dobili danes. Statistični urad bo namreč predstavil preliminarne podatke o bruto domačem proizvodu v prvem letošnjem četrtletju.