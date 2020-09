ECB brez sprememb obrestnih mer, ublažila napoved padca BDP

Ljubljana – Svet Evropske centralne banke (ECB) danes ni spreminjal ključnih treh obrestnih mer, ki ostajajo pri 0, 0,25 in –0,50 odstotka, hkrati pa pričakuje, da bodo ostale takšne ali še nižje, dokler se inflacijska pričakovanja ne bodo robustno približala cilju, ki pomeni rast cen, ki je blizu, a pod dvema odstotkoma, so sporočili iz ECB. Kot je znano, je območje z evrom avgusta prvič po letu 2016 imelo deflacijo, torej negativno rast cen.



Svet bo tudi nadaljeval s spodbujevalnimi ukrepi, predvsem programom interventnega pandemičnega odkupa (PEPP) vrednostnih papirjev v skupnem znesku 1350 milijard evrov, ki naj bi trajal vsaj do junija prihodnje leto oziroma vsaj do tedaj, ko bo presodil, da je kriza zaradi koronavirusa končana. Zapadla plačila iz tega naslova bodo reinvestirali vsaj do konca leta 2022. Nadaljevali se bodo tudi že utečeni odkupi iz programa APP v mesečni vrednosti 20 milijard evrov, nakupi pa »bodo trajali, dokler bo to potrebno«, in se bodo končali, tik preden bo ECB začela ponovno zviševati obrestne mere.

Nove napovedi rasti in inflacije

Kot je povedala predsednica ECB Christine Lagarde, za letos pričakujejo nekaj blažjo recesijo kot so jo junija, gospodarski upad v evrskem območju naj bi letos namesto 8,7 odstotka po novi napovedi znašal osem odstotkov. Po drugi strani pa so v ECB znižali napoved rasti za prihodnje leto, in sicer s 5,2 na pet odstotkov. Kar zadeva rast cen, ECB za letos pričakuje 0,3-odstotno stopnjo inflacije, prihodnje leto pa njeno zvišanje na odstotek.