ECB objavila teme za nove evrske bankovce

Evropska centralna banka (ECB) je ta teden razkrila ožji seznam motivov, ki naj bi čez nekaj let krasili nove evrske bankovce. »Po 20 letih je prišel čas, da pregledamo podobe naših bankovcev in jih približamo Evropejcem vseh starosti in ozadij,« poudarja predsednica Evropske centralne banke Christine Lagarde.

Dozdajšnje precej suhoparne podobe namišljenih mostov, obokov in oken, ki jih videvamo na evrskih bankovcih, naj bi zamenjali motivi s sedmih področij. Na denarju sicer še naprej ne bo zaslužnih evropskih posameznic in posameznikov. In katere so teme, ki jih predlaga ECB?

Najprej so to ptiči, ki, kot piše v obrazložitvi, ne poznajo meja, njihova gnezda pa spominjajo na našo željo, da gradimo mesta in družbe, ki negujejo in ščitijo prihodnost. Podobe naj bi odražale tudi bogato evropsko kulturno dediščino in dinamično kulturno ustvarjalnost. Naslednja predlagana tema so evropske vrednote (človeško dostojanstvo, svoboda, demokracija, enakost, vladavina prava, človekove pravice), vključno s skrbjo za zaščito narave. Na bankovcih naj bi bila tematizirana tudi skupna prihodnost Evrope, ki naj bi nakazovala potencial Evropejcev. Med predlaganimi temami so tudi roke, ki »skupne vsem nam, a niti en par ni enak drugemu. Roke so zgradile Evropo, ustvarile njeno umetniško dediščino, a nas hkrati učijo, zdravijo, povezujejo in vodijo.« Na denarju naj bi bile upodobljene tudi reke, ki prav tako ne poznajo meja in nas povezujejo med sabo in z naravo, in podobe, ki naj bi nakazovale svobodo, vrednote in odprtost ljudi v Evropi.

Do konca avgusta

javna razprava na spletu

ECB je zdaj na svoji spletni strani odprla javno razpravo in do konca avgusta zbira odzive Evropejcev na predlagane teme. K sodelovanju v raziskavi vabi tudi predsednica ECB Christine Lagarde, rekoč, da »med našo enotno valuto in našo skupno evropsko identiteto obstaja močna povezava, in naša nova serija bankovcev bi to morala poudariti. Želimo, da se Evropejci poistovetijo z oblikovanjem evrskih bankovcev, zato bodo imeli aktivno vlogo pri izbiri nove teme.«

Prvi evrski bankovci so bili izdani v začetku leta 2002, pot do uveljavitve novega papirnatega denarja pa bo verjetno trajala še vsaj tri leta. Po časovnici bo izvršilni odbor ECB po opravljeni javni razpravi nato v prihodnjem letu naredil najožji izbor tem, potem bo sledilo oblikovanje predlaganih motivov, leta 2026 pa bo odbor izbral dokončne podobe novih bankovcev.

Ne glede na to, da evrska denarna oblast pripravlja tudi projekt digitalnega evra, bo gotovina ostala pomemben del svobode pri izbiri načina plačila. Kot zagotavljajo v ECB, bo še naprej »bistvena za finančno vključenost vseh skupin v družbi. Cilj naše gotovinske strategije je zagotoviti, da bo gotovina še vedno široko dostopna in sprejeta kot plačilno sredstvo in hranilec vrednosti.«