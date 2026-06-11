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    Novice

    ECB po skoraj treh letih pričakovano dvignila obrestne mere

    ECB je prva od večjih centralnih bank, ki se je odločila za dvig obrestne mere po začetku vojne v Iranu.
    Svet Evropske centralne banke je danes skladno s pričakovanji trgov zvišal osrednje evrske obrestne mere. FOTO: Kirill Kudryavtsev/AFP
    Galerija
    Svet Evropske centralne banke je danes skladno s pričakovanji trgov zvišal osrednje evrske obrestne mere. FOTO: Kirill Kudryavtsev/AFP
    Nejc Gole
    11. 6. 2026 | 14:38
    11. 6. 2026 | 15:08
    2:31
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    Evropska centralna banka je v odgovoru na naraščajočo inflacijo v evrski deželi zvišala osrednje obrestne mere. za 25 bazičnih toč. ECB je prva od večjih centralnih bank, ki se je odločila za dvig obrestne mere po začetku vojne v Iranu.

    Svet Evropske centralne banke je danes skladno s pričakovanji trgov zvišal osrednje evrske obrestne mere. Za dvig so se odločili prvič po septembru 2023. Depozitna obrestna mera, ki je referenčna za evrsko denarno politiko, bo tako po novem pri 2,25 odstotka. Obrestni meri za operacije glavnega refinanciranja in odprto ponudbo mejnega posojila pa bosta pri 2,40 oziroma 2,65 odstotka. Nove obrestne mere bodo začele veljati 17. junija.

    Vojna na Bližnjem vzhodu ustvarja inflacijske pritiske, odločitev o zvišanju obrestnih mer pa je utemeljena v različnih scenarijih, ki prikazujejo, kako bi se lahko šok razvijal in vplival na srednjeročne obete za evrsko območje, so navedli v Frankfurtu. 

    Poslabšanje gospodarskih napovedi

    ECB je ob tem objavila nove makroekonomske napovedi, v katerih je zvišala napoved pričakovane rasti cen in znižala napoved gospodarske rasti.

    Po osnovnem scenariju naj bi inflacija letos v povprečju dosegla tri odstotke, prihodnje leto naj bi se znižala na 2,3 odstotka. Jedrna inflacija, ki ne vključuje cen hrane in energije, pa naj bi letos dosegla 2,5 odstotka in prihodnje leto 2,2 odstotka.  Navzgor popravljena napoved je posledica višjih cen energentov, ki se bodo do določene mere prelile v inflacijo v skupinah hrane, proizvodov in storitev, so pojasnili v ECB.

    Analitiki ECB pričakujejo, da bo gospodarska rast letos znašala 0,8 odstotka in prihodnje leto 1,2 odstotka. Nižja napoved odraža odraža izrazitejši vpliv vojne na surovinske trge, realne dohodke in zaupanje.

     

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