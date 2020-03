ECB povečuje likvidnost

ECB je v odzivu na izbruh koronavirusa v Evropi pripravila prvi nabor ukrepov s katerim cilja predvsem na zagotavljanje likvidnostne podpore podjetjem



ECB bo bankam ponudila dodaten paket dolgoročnega refinanciranja s katerim bo evrskemu bančnemu sistemu ponudila likvidnostjo podporo. ECB sicer za zdaj ne opaža poslabševanje likvidnosti in težav na denarnem trgu, zato bodo ta ukrep zgolj dodatno zagotovilo in pomoč.



Med letošnjim junijem in junijem prihodnje leto bo ECB ponudila bistveno ugodnejše pogoje v sistemu operacij dolgoročnega refinanciranja.



ECB bo do konca leta tudi izvedla dodatni nakup obveznic v vrednosti 120 milijard evrov. Obstoječi program odkupov so ohranja in se podaljšuje dokler bo potrebno.



ECB tokrat ni spreminjal ključnih obrestnih mer, vendar pa napoveduje podaljšanje obdobja nizkih ali še nižjih obrestnih mer.



ECB bo prav tako reinvestirala vse prilive od zapadlih obveznic.



Ločeno od petih spodbud je ECB danes za banke sprostila tudi nekatere kapitalske in nadzorstvene zahteve. ECB izvaja skupni nadzor bank v evrskem območju. Dodatno naj bi svoje zahteve sprostile tudi nacionalne centralne banke, ki sodelujejo pri nadzoru.