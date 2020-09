ECB pravi, da spremlja tečaj evro-dolar! Kdaj bo ukrepala?

Lahko bi rekli, da so v življenju neizogibne tri stvari – davki, smrt in to, da je govor predsednice ECB pripravljen do črke natančno, vključno z odgovori na vnaprej poslana vprašanja.Tako je tudi prav. Saj je ECB eden od temeljev finančnega sistema EU in prav gotovo si ne želimo naključij in spodrsljajev na tem področju. Prav zato, ker je vse skrbno premišljeno, je smiselno podrobneje analizirati novinarske konference po zasedanjih sveta ECB. Tokrat sem se spotaknil ob izjavo: »Skrbno spremljamo menjalni tečaj evro-dolar … vendar, kot veste, nimamo ciljanega menjalnega tečaja.«Tistim, ki konference ECB spremljajo nekoliko ...