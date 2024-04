ECB tokrat pričakovano brez sprememb obrestnih mer

Svet ECB je danes sklenil, da pusti vse tri ključne obrestne mere ECB nespremenjene. »Najnovejše informacije so na splošno potrdile njegovo prejšnjo oceno srednjeročnih inflacijskih obetov. Zniževanje inflacije se je nadaljevalo, k čemur je največ prispevala nižja inflacija v skupinah hrane in blaga. Večina meril osnovne inflacije upada, rast plač se postopno umirja, v podjetjih pa dobički absorbirajo del višjih stroškov dela. Pogoji financiranja ostajajo restriktivni in pretekli dvigi obrestnih mer še naprej zavirajo povpraševanje, kar prispeva k zniževanju inflacije. Vseeno so domači cenovni pritiski močni in v skupini storitev vzdržujejo visoko inflacijo,« je ECB sporočila na svoji spletni strani.

Obrestna mera za operacije glavnega refinanciranja ter obrestni meri za odprto ponudbo mejnega posojila in odprto ponudbo mejnega depozita bodo tako ostale nespremenjene na ravni 4,50, 4,75 oziroma štiri odstotka.

IZ ECB še sporočajo, da se bodo o ustrezni ravni in trajanju restriktivne denarne politike tudi v prihodnje odločali na podlagi podatkov na vsaki seji posebej in se vnaprej ne zavezujejo k določenemu gibanju obrestnih mer. Prihodnja monetarna seja, kjer bodo odločali o obrestnih merah, bo na vrsti junija.

Podrobneje bo odločitve sveta ECB pojasnila njegova predsednica Christine Lagarde na popoldanski novinarski konferenci.