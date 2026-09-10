ECB pričakovano zvišala obrestne mere in napovedala rahlo višjo gospodarsko rast

Svet Evropske centralne banke (ECB) je danes pričakovano zaradi rasti inflacije in nadaljevanja konflikta na Bližnjem vzhodu zvišal osrednje evrske obrestne mere. Dvignil jih je za 0,25 odstotne točke.

Depozitna obrestna mera, ki je referenčna za evrsko denarno politiko, bo tako po novem pri 2,50 odstotka. Obrestni meri za operacije glavnega refinanciranja in odprto ponudbo mejnega posojila bosta pri 2,65 oziroma 2,90 odstotka. Nove obrestne mere bodo začele veljati 16. septembra.

Konflikt na Bližnjem vzhodu še naprej povzroča inflacijske pritiske, inflacija pa bo predvidoma ostala precej nad ciljno ravnjo daljše obdobje. Današnja odločitev poudarja zavezanost sveta guvernerjev k takšni naravnanosti denarne politike, ki bo zagotovila, da se inflacija srednjeročno stabilizira pri ciljni ravni dveh odstotkov, so v ECB zapisali po seji sveta.

To je drugo zvišanje obresti v letošnjem letu: za prvega se je ECB odločila junija, julija pa so pustili obrestne mere nespremenjene.

Napoved rahlo višje gospodarske rasti

ECB je danes objavila tudi nove makroekonomske napovedi. Po njihovem osnovnem scenariju bo inflacija v evrski deželi letos dosegla tri odstotke in 2,5 odstotka prihodnje leto. V primerjavi z junijsko napovedjo so analitiki v Frankfurtu napoved letošnje inflacije pustili nespremenjeno, za prihodnje leto pa so jo zvišali.

Jedrna inflacija, ki ne upošteva stroškov energentov in hrane, naj bi bila letos 2,5-odstotna in 2,6-odstotna prihodnje leto.

Hkrati pa je ECB rahlo navzgor popravila napoved gospodarske rasti za letos in prihodnje leto; tako naj bi se evrsko gospodarstvo letos povečalo za 0,9 odstotka (junijska napoved je znašala 0,8 odstotka), prihodnje leto pa za 1,4 odstotka (junijska napoved je znašala 1,2 odstotka). Popravek rasti je posledica večje odpornosti evrskega gospodarstva, ko je bilo pričakovano, so še sporočili.