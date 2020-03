ECB pričakuje med 1,3- in 10-odstotno recesijo

Frankfurt - Evropska centralna banka (ECB) v svojih scenarijih gospodarske rasti za leto 2020 zaradi negativnih učinkov krize zaradi virusa korone Covid-19 pričakuje, da bi lahko bruto domači proizvod v evrskem območju upadel za med 1,3- in deset odstotkov, je poročal nemški časnik Frankfurter Algemeine Zeitung s sklicevanjem na visoke predstavnike v ECB. Kot najbolj realen scenarij naj bi v banki označevali petodstotni padec BDP.



Na ECB so ocene pripravili na podlagi različnih scenarij trajanja izrednih ukrepov, s katerimi skušajo države v Evropi pa tudi drugod po svetu upočasniti širjenje novega virusa. Osnova naj bi bilo različno trajanje karanten držav. Če bi blokade držav trajale mesec dni, bi to pomenilo okoli 1,3- odstotno recesijo, če bi trajale tri mesece, bi to pomenilo petodstotno recesijo, poročajo v Faz. nekateri strokovnjaki znotraj ECB pa naj bi po ekstremnem scenariju pričakovali kar desetodstotno recesijo. Še posebej, če bi izredni ukrepi v državah trajali več kot tri mesece.