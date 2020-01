ECB pustila obrestne mere nespremenjene, napoveduje strateški pregled politike

Ljubljana – Evropska centralna banka, ki jo od lanskega novembra vodi Christine Lagarde, danes po pričakovanju ni spremenila svojih obrestnih mer in drugih ukrepov, vključno z mesečnimi odkupi obveznic v višini 20 milijard evrov. Obrestne mere bodo ostale nespremenjene, dokler se inflacija ne bo robustno približala cilju, tako da bo blizu, a še pod dvema odstotkoma.



ECB sicer ob tem napoveduje tudi celovit strateški pregled svoje denarne politike, ki bi lahko trajal vse leto 2020. V tem času naj bi evropska denarna oblast preverila svoje dozdajšnje cilje, usmeritve in ukrepe, med drugim tudi, ali je njen inflacijski cilj v danih okoliščinah še ustrezen. O podrobnostih pregleda bo sicer še danes spregovorila predsednica Lagardova.



Pričakovati je tudi, da bo pregled, prvi po letu 2003, obsegal tudi druga ključna denarna orodja ECB, med drugim tudi ustreznost negativnih obrestnih mer in obnovljenih mesečnih odkupov obveznic, ki predstavljajo jedro spodbujevalne denarne politike.



Očitno so guvernerji centralnih bank, ki sicer danes zasedajo v Frankfurtu, presodili, da je za pregled politik najboljši čas zdaj, ob začetku osemletnega mandata nove predsednice Lagardove. Med državami članicami evrskega območja že nekaj časa obstajajo velike razlike v pogledih na ukrepe ECB, ločnica je zlasti med nekaterimi severnimi in južnimi članicami denarne unije.



Naglasnejši kritiki obrestne politike so Nemci. Na srečanju Svetovnega gospodarskega foruma v Davosu je danes ECB pozval k opustitvi negativnih obrestnih mer tudi glavni izvršni direktor Christian Sewing, rekoč, da negativne obresti povečujejo neenakost in škodijo družbi in posojilodajalcem.