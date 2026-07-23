ECB tokrat brez sprememb obrestnih mer, kaj sledi septembra

Svet Evropske centralne banke (ECB) pričakovano na julijski seji ni spremenil osrednjih evrskih obrestnih mer.

Nekateri analitiki ponovno zvišanje obrestnih mer pričakujejo septembra, ko bodo guvernerji pred seboj imeli tudi nove scenarije in makroekonomske napovedi ECB. Na prihodnje odločitve bo ključno vplivalo dogajanje na Bližnjem vzhodu. S ponovno zaostritvijo konflikta med ZDA in Iranom ter posledično višjimi cenami nafte in naftnih derivatov tako lahko pričakujemo novo rast inflacije.

»Cene energentov so zelo volatilne, vendar se trenutno gibljejo blizu osnovnih ravni iz junijskih projekcij strokovnjakov Evrosistema in precej nad ravnjo, ki je bila pred konfliktom na Bližnjem vzhodu. Negotovost ostaja velika, celoten inflacijski učinek energetskega šoka pa se še ni pokazal v celoti,« so ob tem zapisali v ECB. Ponovili so, da so določeni izvajati denarno politiko tako, da se bo inflacija v srednjeročnem obdobju stabilizirala na ciljni dvoodstotni ravni.

Depozitna obrestna mera, ki je referenčna za evrsko denarno politiko, tako ostaja pri 2,25 odstotka, kjer so jo centralni bankirji z dvigom za 0,25 odstotne točke določili junija. Obrestni meri za operacije glavnega refinanciranja in odprto ponudbo mejnega posojila pa sta ostali pri 2,40 oziroma 2,65 odstotka.