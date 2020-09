ECB v precepu med deflacijo in gospodarskim upadom

Ljubljana – Svet Evropske centralne banke (ECB), ki ga vodi Christine Lagarde, ima danes na dnevnem redu monetarne zadeve, a za zdaj sprememb v obrestnih merah in denarni politiki ni pričakovati. Bodo pa tokrat med drugim v ospredju nove makroekonomske napovedi, zlasti kar zadeva BDP in inflacijo, pri čemer bodo finančni krogi iz besed Lagardove, izrečenih na tiskovni konferenci, skušali izluščiti namige o možnem prihodnjem podaljšanju nakupov obveznic in drugih ukrepov spodbujevalne denarne politike.Snovalci evrske denarne politike se zdaj soočajo z neprijetnim dejstvom, da je evrsko območje v avgustu prvič po letu 2016 ...