ECB v urgentni ukrep za podporo evrskemu gospodarstvu

Frankfurt – Evropska centralna banka (ECB) je ponoči napovedala dodaten, 750 milijard evrov vreden program odkupovanja obveznic. Ukrep, ki so ga poimenovali urgentni pandemični program odkupov, se uvaja šest dni po napovedi niza ukrepov za blaženje posledic širjenja novega koronavirusa na gospodarstvo evrskega območja.



Kot so sporočili iz ECB, gre za začasen program odkupovanja zasebnih in javnih dolžniških vrednostnih papirjev, s katerim želijo zmanjšati tveganja, ki jim je območje evra izpostavljeno zaradi pandemije koronavirusa. Program bo veljal do konca leta 2020, če bo treba, ga bodo tudi povečali, so napovedali.



Poleg tega so pripravljeni sprostiti nekatere omejitve na odkupe obveznic, kar bi lahko pomagalo državam, kot je Italija. Donos na italijanske državne obveznice je namreč zaradi tamkajšnjega razvoja dogodkov poletel v nebo. Po podatkih borze MTS je zahtevana donosnost na italijanske desetletne obveznice trenutno pri 2,48 odstotka, kar je, ko gre za evropske države, daleč najvišja obrestna mera.



V osrednji denarni ustanovi evrskega območja so zatrdili še, da so »v teh časih, polnih izjemnih izzivov, zavezani svoji vlogi podpiranja vseh državljanov evrskih držav. Svet ECB bo v tem mandatu naredil vse, kar je treba.«



Odločitev za megaprogram odkupovanja obveznic je bila sprejeta v telefonskem pogovoru med člani sveta ECB v sredo zvečer, z ukrepom pa so se odzvali na kritike, da ECB ni storila dovolj za blaženje posledic širjenja koronavirusa.

»Izjemni časi terjajo izjemno akcijo. V naših zavezah do evra ni omejitev,« je tvitnila predsednica ECB Christine Lagarde.



Na ukrep ECB se že odzivajo analitiki. Slišati je, da gre za »zdravilo, ki bi lahko spremenilo potek dogodkov v gospodarstvu območja z evrom in na finančnih trgih, piše AFP.



Kot omenjeno, je svet ECB sicer že prejšnji četrtek sprejel niz ukrepov. Med drugim je uvedel dodaten program neto nakupov dolžniških vrednostnih papirjev v višini 120 milijard evrov, ki velja do konca leta. Te je postavil ob bok obstoječim mesečnim neto nakupom v vrednosti 20 milijard evrov v okviru lani novembra oživljenega programa odkupovanja obveznic. Skupaj je tako letos do konca leta govor o skoraj 1100 milijardah evrov potencialnih odkupov obveznic.



Centralni bankirji evrskega območja so preventivno potrdili tudi začasno izvedbo dodatnih operacij dolgoročnega refinanciranja bank, v posebnih ciljanih operacijah dolgoročnega refinanciranja, namenjenih spodbujanju posojanja podjetjem, pa bo ECB začasno, za obdobje med junijem 2020 in 2021, uvedla ugodnejše pogoje glede obrestne mere in dovoljenega obsega zadolžitve.



Dokler te operacije še niso na voljo, pa ECB tedensko ponuja tudi posojila po fiksni obrestni meri –0,5 odstotka. V prvi operaciji ta teden je bilo teh posojil za 109,13 milijarde evrov. Za 98-dnevne zadolžitve se je sicer potegovalo okoli 110 bank.