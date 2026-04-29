    ECB verjetno jutri še brez dviga obrestne mere

    Finančni trgi letos pričakujejo dva dviga za skupaj pol odstotne točke, a še ne na aprilski seji sveta ECB.
    Da bo ECB na tokratni seji obrestne mere verjetno ohranila nespremenjene, je v zadnjem času namignilo več članov sveta guvernerjev, menijo v ING. FOTO: Jana Rodenbusch/Reuters
    Nejc Gole
    29. 4. 2026 | 05:00
    Evropska centralna banka (ECB) bo jutri sporočila odločitev sveta ECB o morebitnem zvišanju ključnih obrestnih mer. Finančni trgi na tokratnem zasedanju ne pričakujejo dviga, večje so možnosti za ukrep evrskih centralnih bankirjev prihodnji mesec.

    »Denarni trgi ocenjujejo, da ECB ne bo spreminjala obrestnih mer v aprilu, ampak jih bo zvišala junija. Ne pričakujemo, da bosta ti pričakovanji na zasedanju v tem tednu izpodbijani,« ocenjujejo analitiki družbe ING. V tej torej pričakujejo nespremenjene obrestne mere tudi po tokratnem monetarnem zasedanju. To bo drugo po začetku vojne v Iranu, ki je sprožila inflacijska zvišanja na področju goriv, ti pa bi se lahko prelili še na druga področja. Denarni trgi letos pričakujejo dva dviga za skupaj 0,5 odstotne točke.

    Da bo ECB na tokratni seji obrestne mere verjetno ohranila nespremenjene, je v zadnjem času namignilo več članov sveta guvernerjev, menijo v ING: »V našem osnovnem scenariju pričakujemo, da bo ECB ostala previdna, hkrati pa poudarjala, da tako inflacijska kot gospodarska tveganja ostajajo pomembna. Predsednica Christine Lagarde na tiskovni konferenci morda ne bo razkrila preveč, vendar pričakujemo, da bo dala dovolj implicitnih namigov, da je poletno zvišanje obrestnih mer razumno pričakovanje.«

    Predsednica ECB Christine Lagarde je na začetku prejšnjega tedna dejala, da negotovost zaradi trajanja šoka in obsega prenosa zvišanja cen z energentov na druge izdelke in storitve kaže, da je treba zbrati več informacij, preden bo ECB ukrepala.

    Da je treba zbrati več podatkov, je pred kratkim opozoril tudi predsednik nemške Bundesbanke Joachim Nagel: »Vsak dan prihajajo novi podatki, celoten položaj pa je zelo nepregleden.« Opozoril je na negotovosti v zvezi z dogajanjem v Hormuški ožini: »Zato je ta pristop od sestanka do sestanka najboljši za izvajanje denarne politike.«

    Tudi v Mednarodnem denarnem skladu (IMF) pričakujejo, da bo Evropska centralna banka letos dvakrat zvišala ključno obrestno mero za skupaj 0,5 odstotne točke, s čimer bi odgovorila na vse višjo inflacijo v območju z evrom, nato pa jo prihodnje leto spet znižala. »To priporočajo naši modeli in pričakujemo, da bodo to priporočali tudi modeli ECB. Vendar v tej negotovosti ne bi dejal, da je to naše priporočilo ECB. To zgolj kažejo modeli po sedanjih podatkih,« je ob robu zasedanja IMF v Washingtonu dejal vodja evropskega oddelka IMF Alfred Kammer.

