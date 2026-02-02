  • Delo mediji d.o.o.
    Predstavitvena informacija  |   Novice

    Prihodnosti ne moremo napovedati, lahko pa jo oblikujemo skupaj

    V slovenski podružnici koncerna STRABAG gradijo prihodnost gradbeništva in iščejo nove sodelavce, ki želijo napredek spreminjati v vsakodnevno delo.
    V STRABAGU so si v okviru misije Work On Progress zadali cilj, da do leta 2040 postanejo podnebno nevtralni v celotni vrednostni verigi, od materialov in procesov do življenjskega cikla objektov. FOTO: STRABAG
    V STRABAGU so si v okviru misije Work On Progress zadali cilj, da do leta 2040 postanejo podnebno nevtralni v celotni vrednostni verigi, od materialov in procesov do življenjskega cikla objektov. FOTO: STRABAG
    Promo Delo
    2. 2. 2026 | 10:53
    11:07
    Gradbeništvo pri nas je pred novim ciklom investicij, ki ga poganjajo razvoj infrastrukture, posodobitve urbanih območij, gradnja javnih objektov in ambicioznejši standardi trajnostne gradnje. Panoga je pod pritiskom rokov, zahtev po kakovosti in varnosti, obenem pa se od nje pričakujeta tudi večja učinkovitost pri rabi materialov in manjši okoljski odtis.

    V takšnem okolju se kot pomemben igralec uveljavlja STRABAG d. o. o., ki se uvršča med vodilna gradbena podjetja v Sloveniji na vseh področjih gradbeništva. Podjetje je dejavno na različnih segmentih, od visokih in inženirskih gradenj do gradenj prometnih poti in drugih gradbenih storitev, pri čemer se njihove ekipe vse pogosteje vključujejo v ključne projekte za slovenski prostor.

    Prav zaradi obsega in zahtevnosti projektov v Sloveniji v STRABAG-u krepijo ekipe in iščejo nove sodelavce, od inženirjev in vodij gradbišč do strokovnjakov za trajnost, energetiko, digitalizacijo in drugih profilov, ki so potrebni za sodobno gradnjo.

    Projekti, ki potrebujejo ljudi različnih profilov

    Projekt Emonika v Ljubljani FOTO: STRABAG
    Projekt Emonika v Ljubljani FOTO: STRABAG

    Ena izmed aktualnih zgodb, ki kaže na ambicije in zmogljivosti podjetja na slovenskem trgu, je projekt Emonika v Ljubljani. Gre za razvoj območja ob glavni železniški in avtobusni postaji, ki bo mestno središče spremenil v novo večnamensko urbano območje. STRABAG bo v okviru projekta EMONIKA izvedel gradnjo južnega dela kompleksa v vrednosti približno 134 milijonov evrov. Ta faza vključuje 100 metrov visoko stolpnico s 23 nadstropji, ki bo po dokončanju najvišja poslovna stavba v Sloveniji, ob njej pa še nakupovalno središče, hotel in štiri nadstropja podzemnih parkirišč. 

    Poleg Emonike STRABAG v Sloveniji gradi tudi druge projekte, ki kažejo na širino njihove prisotnosti, med drugim tudi Veterinarsko fakulteto v Ljubljani, Skladišče 54 v Luki Koper ter stanovanjsko sosesko Litijska-Pesarska v Ljubljani. Gre za projekte, ki se razlikujejo po namenu in lokaciji, vsi pa zahtevajo premišljeno načrtovanje, koordinacijo ter izvedbo v skladu z zahtevami naročnikov in standardi kakovosti.

    Za kandidate je to pomembno sporočilo, saj takšen nabor projektov pomeni, da podjetje v Sloveniji ne gradi le enega tipa objektov, temveč deluje na različnih področjih in potrebuje ljudi različnih profilov. Nekateri bodo delali na gradbiščih, drugi v projektnih pisarnah, tretji v podpornih funkcijah, kjer se spremljajo potek, dokumentacija, kakovost, varnost, terminski plan in stroški. Vsem pa je skupno, da sodelujejo pri projektih, ki so vidni, zahtevni in pogosto dolgoročno pomembni za razvoj okolja.

    Prihodnost gradbeništva se začne pri ljudeh

    Novogradnja Veterinarske fakultete Univerze v Ljubljani, naročnik: Univerza v Ljubljani (fotografija je namenjena izključno predstavitvi tega projekta) FOTO: Univerza v Ljubljani
    Novogradnja Veterinarske fakultete Univerze v Ljubljani, naročnik: Univerza v Ljubljani (fotografija je namenjena izključno predstavitvi tega projekta) FOTO: Univerza v Ljubljani

    V središču STRABAG-ove Strategije 2030, ki podjetje usmerja v prihodnost skozi tri stebre, so ljudje. Ljudje, planet in napredek. Z inovativnostjo, trajnostjo in močnim timom aktivno oblikujemo spremembe.

    Pred panogo so izzivi, ki jih ne bo mogoče rešiti brez novih talentov. Zato STRABAG v Sloveniji aktivno išče nove sodelavce: inženirje, vodje gradbišč, strokovnjake za trajnost, energetiko, digitalizacijo, pa tudi mlade, ki šele stopajo na karierno pot in želijo delati v podjetju, ki ga vodi jasna vizija.

    Gradbeništvo mora postati del rešitve

     

    V STRABAG-u se zavedajo neprijetnega podatka, in sicer da je gradbeništvo odgovorno za 38 odstotkov emisij CO₂ po vsem svetu in za približno polovico globalnega povpraševanja po surovinah. Takšne številke zahtevajo, da se industrija prilagodi podnebnim ciljem in zmanjševanju emisij.

    Če želimo doseči podnebne cilje, mora gradbeništvo postati del rešitve, zato STRABAG zavzeto sledi ambiciozni zavezi: do leta 2040 postati podnebno nevtralna družba v celotni vrednostni verigi. To vključuje vse od materialov, ki jih uporabljajo, do procesov na gradbiščih, transporta, gradbene mehanizacije, pa tudi življenjskega cikla zgrajenih objektov: od načrtovanja do upravljanja in razgradnje. Tej misiji so nadeli ime Work On ProgressGradimo napredek, ki nakazuje, da gre za proces, ki zahteva nove tehnologije in nov način gradnje, ki varčuje z viri in zmanjšuje odvisnost od fosilnih goriv. Predvsem pa zahteva ljudi, ki so korak za korakom pripravljeni graditi prihodnost.

    Slovenska podružnica evropskega koncerna STRABAG, ki zaposluje približno 86.000 ljudi na več kot 2.400 lokacijah, je na slovenskem trgu že 30 let in v tem času sodelujejo pri zahtevnih infrastrukturnih in gradbenih projektih po Sloveniji.

    Strategija 2030 kot kompas prihodnosti

    STRABAG išče ljudi, ki razmišljajo vnaprej in so odprti za spremembe, njihova karierna politika pa temelji na treh poteh: linijski, projektni in ekspertni. FOTO: STRABAG
    STRABAG išče ljudi, ki razmišljajo vnaprej in so odprti za spremembe, njihova karierna politika pa temelji na treh poteh: linijski, projektni in ekspertni. FOTO: STRABAG
    STRABAG-ova Strategija 2030 izhaja iz preprostega spoznanja, da uspeh nikoli ni odvisen od enega samega dejavnika. Poslovna rast brez ljudi nima smisla. Trajnost brez inovacij ne deluje. Tehnološki napredek brez jasne usmeritve ne prinese rezultatov. Zato Strategija 2030 temelji na treh stebrih: Ljudje. Planet. Napredek.

    Eden ključnih strateških poudarkov je osredotočen na zaposlene. Prepričani so, da bolj raznolike ekipe dosegajo boljše rezultate, in vzpostavljajo učečo se kulturo, v katerih se znanje ne izgublja po predalih, temveč kroži med ekipami.

    V STRABAG-u je trajnost tako rekoč obvezna smer. Prizadevajo si za krožno gospodarstvo, bolj učinkovito uporabo materialov, recikliranje, razgradnjo, zmanjševanje emisij pri materialih in procesih, pa tudi aktivno sodelovanje v energetskem prehodu.

    Napredek v gradbeništvu je danes odvisen od podatkov, digitalnega načrtovanja, optimizacije procesov, inovacij, partnerstev in razvoja lastnih rešitev ter tržne pripravljenosti. STRABAG želi biti tehnološki voditelj, kar odpira vrata kadrom, ki do nedavnega v gradbeništvu niso videli svojega prostora: podatkovni analitiki, IT-strokovnjaki, razvijalci digitalnih orodij, specialisti za BIM in druge digitalne pristope.

    STRABAG išče zaposlene, ki ne čakajo na napredek, ampak ga gradijo

    Stanovanjska soseska ob križišču Litijske in Pesarske ceste v Ljubljani. FOTO: STRABAG
    Stanovanjska soseska ob križišču Litijske in Pesarske ceste v Ljubljani. FOTO: STRABAG

    STRABAG je delodajalec za ljudi, ki stremijo k napredku, prinašajo ideje ter razmišljajo in delujejo vnaprej. Iščejo ljudi, ki so odprti za spremembe in digitalno preobrazbo, ki razumejo moč timskega dela in ki želijo soustvarjati prihodnost gradbeništva. Njihova najboljša orodja so gradbena mehanizacija, digitalna tehnologija in znanje. Napredek je namreč pogosto rezultat drobnih izboljšav, boljšega načrtovanja, bolj varnih gradbišč, pametnejšega upravljanja materialov, učinkovitejše logistike, uporabe recikliranih materialov in boljšega nadzora kakovosti.

    Njihov karierni model temelji na treh enakovrednih poteh, ki zaposlenim omogočajo rast glede na njihove kompetence in ambicije. T. i. linijska kariera je primerna za tiste, ki želijo razviti vodstvene sposobnosti in prevzemati odgovornost za ekipe. Projektna kariera je primerna za projektne vodje, ki želijo voditi zahtevne gradbene projekte in usklajevati kompleksne procese. Model ekspertne kariere pa ustreza vsem, ki želijo postati specialisti na svojem področju, od tehnologije do trajnosti, od energetike do digitalnih procesov. Tovrstna karierna politika kaže, da v STRABAG-u ni »prave« ali »napačne« poti.

    Učenje kot standard

    Kultura učenja in razvoja je del STRABAG-ovega pristopa do zaposlenih, podjetje pa je leta 2025 prejelo priznanje Top Company 2025 v Nemčiji, Avstriji in Švici. FOTO: STRABAG
    Kultura učenja in razvoja je del STRABAG-ovega pristopa do zaposlenih, podjetje pa je leta 2025 prejelo priznanje Top Company 2025 v Nemčiji, Avstriji in Švici. FOTO: STRABAG
    Gradbeništvo se spreminja, kompetence pa z njim. Zato STRABAG poudarja kulturo učenja kot temelj trajnostne kariere.

    Ena njihovih posebnosti je lastna interna izobraževalna platforma z usposabljanji v živo in digitalnimi programi – Akademija koncerna, ki ponuja izobraževalne programe na različnih strokovnih področjih, za razvoj veščin za vodstvene položaje, osebni razvoj, tehnologijo, IT in pravo. V sodelovanju s partnerji, kot je LinkedIn Learning, imajo dostop do več kot 11.000 video izobraževanj. Zaposleni lahko sami izberejo, kdaj, kje in kako se želijo učiti glede na projekt, delovno mesto in osebne cilje.

    Šest strateških tem in ogromno prostora za karierne priložnosti

    Stavbe prihodnosti zahtevajo nova znanja, zato STRABAG krepi kompetence na šestih strateških področjih in vabi sodelavce različnih profilov. FOTO: STRABAG
    Stavbe prihodnosti zahtevajo nova znanja, zato STRABAG krepi kompetence na šestih strateških področjih in vabi sodelavce različnih profilov. FOTO: STRABAG

    Glede na svojo Strategijo 2030 bo STRABAG v prihodnjih letih krepil kompetence in s tem zaposlovanje na šestih področjih, in sicer bo osredotočen na zaposlene, globalno in lokalno prisotnost, krožno gospodarstvo, kompetence v energetskem sektorju, tehnološko voditeljstvo in poglobljeno vrednostno verigo. Za kandidate je to jasno sporočilo: STRABAG potrebuje ljudi različnih profilov. Nekateri bodo gradili z betonom in jeklom, drugi z znanjem o energiji, tretji s podatki in digitalnimi orodji. Vsem pa je skupna ena stvar: želja po napredku.

    V Sloveniji se to kaže zelo konkretno. Njihovi projekti vključujejo gradnje v urbanem in širšem prostoru ter infrastrukturne in javne objekte po Sloveniji. Vsak od njih zahteva ekipo, ki zna povezati izvedbo na terenu z natančnim načrtovanjem, kakovostjo, varnostjo in preglednostjo procesov. Vsak je tudi priložnost, da se posameznik razvija in gradi kariero na projektih, ki so pomembni za slovenski prostor.

    Gradbišče kot prostor, kjer se prihodnost začne
     

    Gradbeništvo pogosto označujemo kot »počasno« panogo, v resnici pa prav gradbeništvo uresniči veliko sprememb, še posebej, ko gradi novo infrastrukturo, prenavlja stavbe, razvija energetske sisteme in oblikuje bolj trajnostna mesta.

    Tu se lahko začne tudi vaša kariera

    Preverite zaposlitvene možnosti v podjetju STRABAG.

    STRABAG vabi vse, ki iščejo prvo priložnost, izkušene strokovnjake, ki želijo večji vpliv, in tiste, ki želijo svoje znanje prenesti na projekte, ki bodo zaznamovali prihodnost.

    Pridružite se misiji Work On Progress.

    Naročnik oglasne vsebine je STRABAG

