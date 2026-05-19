EDF je evropsko jedrsko upanje

Skupina mora znižati stroške in obnoviti svoje znanje pri gradnji reaktorjev.

Sredi marca je francoski predsednik Emmanuel Macron obiskal Penly v Normandiji, kjer bosta dva jedrska reaktorja leta 2038 začela proizvajati električno energijo. Oblečen v odsevni jopič in z belo čelado na glavi je pohvalil »projekt stoletja« in dejal, da bo Francija »za svoje otroke naredila to, kar so naši starši naredili za nas«. Približno 225 kilometrov zahodneje še en jedrski projekt dokazuje, kako velikanski bo ta podvig. Decembra lani je reaktor Flamanville 3 končno dosegel polno moč, in sicer 12 let po predvidenem datumu zagona in s sedemkrat višjimi stroški od prvotnega proračuna. Tudi nove reaktorje v Združenem kraljestvu pestijo zamude in naraščajoči stroški. EDF, državno podjetje, odgovorno za te projekte, je vodilni proizvajalec jedrske energije v Evropi in za številne ...