EIB z 31 milijoni posojila za naložbo Elektra Maribor

Ljubljana – Evropska investicijska banka (EIB) je podjetju Elektro Maribor posodila 31 milijonov evrov za povečanje zanesljivosti električne distribucije v severovzhodni Sloveniji in razvoj električne infrastrukture za več kot 219.000 uporabnikov.



Elektru Maribor bo posojilo pomagalo pri izvedbi dobrih 81 milijonov evrov vredne naložbe za posodobitev in razvoj električnega omrežja, s katero naj bi v prihodnje preprečili izpade električne energije in s tem povezano škodo za uporabnike in okolje, so sporočili iz EIB. S pomočjo posojila naj bi vpeljali tudi napreden meritveni sistem za optimizacijo prihodnjih naložb ter zmanjšanje tehničnih in poslovnih izgub.



EIB, ki ima sedež v Luksemburgu, je doslej vložila 170,5 milijona evrov v projekte za distribucijo električne energije, njene skupne naložbe v Sloveniji pa znašajo več kot 6,8 milijarde evrov.