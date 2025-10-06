Ekonomija pod žarometi 2025: ideje, trendi in izzivi prihodnosti

Neomejen dostop | že od 14,99€
V Odiseji v Ljubljani bo 17. oktobra 2025 znova zaživel dogodek, ki ekonomijo postavlja v središče razmisleka, sodelovanja in navdiha: Ekonomija pod žarometi. Prireditev tradicionalno povezuje akademike, strokovnjake, gospodarstvenike, ustvarjalce in širšo javnost z jasnim ciljem, da aktualne koncepte, ideje in izzive približa vsem, ki verjamejo v moč sodelovanja in soustvarjajo prihodnost.
Letos je v ospredju sodelovanje. V času hitrih sprememb, od geopolitičnih napetosti do vzpona umetne inteligence, je povezovanje med panogami, generacijami in pogledi ključ do stabilnejše, bolj vključujoče in trajnostne prihodnosti. Na odru se bodo zvrstili govorci iz različnih svetov – od športa in podjetništva do akademskega raziskovanja in tehnoloških inovacij.
Na Ekonomiji pod žarometi vas čaka navdihujoč pogovor z Aleksandrom Čeferinom, predsednikom UEFE. Pogovor bo povezoval Aljoša Bagola, ki je eden najbolj prepoznavnih slovenskih strokovnjakov na področju komuniciranja in kreativnosti ter avtor knjižnih uspešnic. Skupaj bosta raziskovala, kaj se lahko gospodarstvo nauči od športa – o vodenju, odgovornosti, ekipnem duhu in vrednotah, ki gradijo skupnosti.
Ob tem bodo v 15-minutnih govorih svoje misli delili tudi:
Zakaj na Ekonomijo pod žarometi 2025?
Letos je Ekonomija pod žarometi nastala v sodelovanju z Zvezo Anita Ogulin, katere program Botrstvo že 15 let spreminja življenja otrok in mladih po vsej Sloveniji. Celoten izkupiček od prodanih vstopnic bo namenjen prav temu programu.
Pridružite se 17. oktobra 2025 ob 9. uri v Odiseji. Prepustite se uvidom vrhunskih strokovnjakov, spoznajte rešitve za izzive, ki nas čakajo, in pomagajte tistim, ki pomoč najbolj potrebujejo.
Več o dogodku Ekonomija pod žarometi najdete na spletni strani https://www.cpoef.si/ekonomija-pod-zarometi/.
