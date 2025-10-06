Ekonomija pod žarometi 2025: ideje, trendi in izzivi prihodnosti

V Odiseji v Ljubljani bo 17. oktobra 2025 znova zaživel dogodek, ki ekonomijo postavlja v središče razmisleka, sodelovanja in navdiha: Ekonomija pod žarometi. Prireditev tradicionalno povezuje akademike, strokovnjake, gospodarstvenike, ustvarjalce in širšo javnost z jasnim ciljem, da aktualne koncepte, ideje in izzive približa vsem, ki verjamejo v moč sodelovanja in soustvarjajo prihodnost.

Letos je v ospredju sodelovanje. V času hitrih sprememb, od geopolitičnih napetosti do vzpona umetne inteligence, je povezovanje med panogami, generacijami in pogledi ključ do stabilnejše, bolj vključujoče in trajnostne prihodnosti. Na odru se bodo zvrstili govorci iz različnih svetov – od športa in podjetništva do akademskega raziskovanja in tehnoloških inovacij.

Govorci, ki premikajo meje

Na Ekonomiji pod žarometi vas čaka navdihujoč pogovor z Aleksandrom Čeferinom, predsednikom UEFE. Pogovor bo povezoval Aljoša Bagola, ki je eden najbolj prepoznavnih slovenskih strokovnjakov na področju komuniciranja in kreativnosti ter avtor knjižnih uspešnic. Skupaj bosta raziskovala, kaj se lahko gospodarstvo nauči od športa – o vodenju, odgovornosti, ekipnem duhu in vrednotah, ki gradijo skupnosti.

Ob tem bodo v 15-minutnih govorih svoje misli delili tudi:

Adriana Rejc Buhovac , Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani

, Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani Andraž Bole , raziskovalec in futurist

, raziskovalec in futurist Martin Jezeršek , direktor Jezeršek gostinstva

, direktor Jezeršek gostinstva Tim Marovt , športnik, inovator in podjetnik

, športnik, inovator in podjetnik Marcel Štefančič , novinar, voditelj in pisatelj

, novinar, voditelj in pisatelj Ivana Vrviščar , članica uprave Pošte Slovenije

, članica uprave Pošte Slovenije Darija Aleksić , Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani

, Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani Roland Petek , operativni direktor podjetja Better

, operativni direktor podjetja Better Doris Rojo , vodja odnosov z javnostmi na Zvezi Anita Ogulin

, vodja odnosov z javnostmi na Zvezi Anita Ogulin Milena Štular, pobudnica ideje Botrstva in predsednica nadzornega odbora Botrstva v Sloveniji

Zakaj na Ekonomijo pod žarometi 2025? Govorci, ki redko delijo svoje poglede z javnostjo. Njihove zgodbe in vpogledi so zato še posebej dragoceni.

Njihove zgodbe in vpogledi so zato še posebej dragoceni. Uvidi, ki jih lahko uporabite takoj. Kratki, fokusirani govori prinašajo konkretne izkušnje, ideje in rešitve za aktualne izzive.

Kratki, fokusirani govori prinašajo konkretne izkušnje, ideje in rešitve za aktualne izzive. Povezovanje z ljudmi, ki gledajo naprej . Dogodek združuje različne panoge, generacije in poglede, prava priložnost za nova sodelovanja in ideje.

. Dogodek združuje različne panoge, generacije in poglede, prava priložnost za nova sodelovanja in ideje. Družbeni prispevek. Z vstopnico ne pridobite le znanja in povezav, temveč tudi pomagate otrokom in mladim, saj celoten izkupiček podpira program Botrstvo.

Vabljeni, da soustvarite prihodnost

Letos je Ekonomija pod žarometi nastala v sodelovanju z Zvezo Anita Ogulin, katere program Botrstvo že 15 let spreminja življenja otrok in mladih po vsej Sloveniji. Celoten izkupiček od prodanih vstopnic bo namenjen prav temu programu.

Pridružite se 17. oktobra 2025 ob 9. uri v Odiseji. Prepustite se uvidom vrhunskih strokovnjakov, spoznajte rešitve za izzive, ki nas čakajo, in pomagajte tistim, ki pomoč najbolj potrebujejo.

Več o dogodku Ekonomija pod žarometi najdete na spletni strani ​ https://www.cpoef.si/ekonomija-pod-zarometi/.

