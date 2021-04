FOTO: Arhiv

FOTO: Regent Tadej

Center odličnosti Ekonomske fakultete v Ljubljani danes z začetkom ob 15. uri o rganizira spletni dogodek z naslovom Ekonomija pod žarometi »Za vas smo združili vodilne strokovnjake, novinarje, gospodarstvenike in druge navdušence nad ekonomijo. Delili bodo svoja razmišljanja, videnja in raziskovalna dognanja na področjih ekonomije, ekonomske filozofije in vpliva na poslovanje ter družbo,« so zapisali na Ekonomski fakulteti. Vabljeni govorniki so:in drugi.Ekonomistbo obdelal vprašanje najstarejše virtualne valute bitcoin. »Mnenja so različna; nekateri pravijo, da je bitcoin revolucija, ki bo spremenila svet, za druge je le piramidna shema. Bitcoin in kriptovalute morda še iščejo svoj ekonomski model, a za bločne verige se že nakazuje uporabna vrednost, prave aplikacije pa najverjetneje šele prihajajo in si jih danes ne zmoremo še niti predstavljati,« je zapisal Pahor., predsednik uprave NLB, pa je zapisal: »Vsak padec je priložnost za nov, boljši svet – tudi pandemija covida-19. Ta je močno premešala karte v mednarodnem prostoru, zaradi česar so se Slovenija in druge države v jugovzhodni Evropi znašle na pragu zgodovinske priložnosti, da izkoristijo spremembe, ki se dogajajo v dobavnih verigah. Hkrati pa je pandemija sprožila tudi razmislek o trajnostnem poslovanju in bivanju na ravni držav, gospodarstev, podjetij pa tudi posameznikov. Prisilila nas je k zavedanju, da moramo za svojo prihodnost prevzeti odgovornost. Jo bomo?«