Ekonomisti v Nemčiji v prvi polovici leta pričakujejo recesijo

Frankfurt - Nemško gospodarstvo bo v prvi polovici letošnjega leta zagotovo v recesiji, v celotnem letu pa bo stagniralo ali prav tako v recesiji, je na današnji novinarski konferenci ob pozivu vladi k dodatnim ukrepom za pomoč gospodarstvu napovedal predsednik kielskega Inštituta za svetovno ekonomijo IfW Gabriel Felbermayr. Konkretnejše številke bodo predstavili v četrtek.



Vse bo odvisno od časovnega poteka krize. »Ne vemo, kako dolgo bo kriza trajala. Ne vemo, kako dolgo bodo še problemi v dobavnih verigah. Hkrati pa je jasno, da bo rast nižja, saj številnih aktivnosti ne bo mogoče nadoknaditi. To velja predvsem za storitveni sektor,« je dodal predsednik Inštituta za nemško gospodarstvo IW Michael Hüther.



Za evrsko območje v IfW za letos napovedujejo 0,1-odstotno rast, v prvi polovici leta pa recesijo.



Vodilni ekonomski raziskovalci vlado pozivajo, naj se v krizi zaradi novega koronavirusa odzove hitro in odločno. Sicer podpirajo ukrepe, ki jih je vlada že napovedala v nedeljo, med drugim izdatno financiranje skrajšanega delovnega časa, a kot so poudarili danes, bi vlada morala podjetjem pomagati tudi zaradi likvidnostnih težav. Da bi prebrodili začasen izpad dohodkov, predlagajo na primer brezobrestni zamik plačil različnih davščin ter odpravo solidarnostnega davka že sredi letošnjega leta.