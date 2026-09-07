Ekonomska fakulteta med top 30 na lestvici FT

Mednarodni magistrski program IMB - Master Programme in Business and Organisation Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani se je na letošnji lestvici Financial Times (FT) Masters in Management uvrstil na 29. mesto na svetu. V primerjavi z lanskim letom je napredoval za 15 mest, v dveh letih pa za 41. Program je dosegel tudi četrto mesto po merilu »Value for Money« in četrto mesto po merilu kariernega napredka diplomantov. Lestvica FT objavi le sto najboljših programov na svetu, so sporočili z ekonomske fakultete.

Lestvica Financial Times Masters in Management je ena najvplivnejših globalnih primerjav kakovosti programov s področja menedžmenta. Temelji na strogi metodologiji FT, na podatkih, ki jih posredujejo šole, in na anketi med diplomanti tri leta po zaključku študija. Program IMB je na lestvici prisoten devet let zapored – prvič je bil uvrščen leta 2018 – in je edini program iz širše regije Jugovzhodne Evrope na tej lestvici. V letošnje ocenjevanje je bila vključena 29. generacija študentov programa IMB.

Za uvrstitvijo mednarodni magistrski program IMB - Master Programme in Business and Organisation Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani stoji tisto, po čemer se program razlikuje od klasičnih magistrskih programov: sistematično povezovanje teorije s prakso.

Študenti med študijem delajo na resničnih poslovnih izzivih skupaj s podjetji, v programu sodelujejo globalna podjetja, vodilne multinacionalke in uveljavljena ter inovativna slovenska podjetja. Ta stik z gospodarstvom je del kurikuluma – študentom omogoča, da znanje preizkusijo v okolju, v katerem bodo v prihodnosti delali, in da si že med študijem ustvarijo mrežo poslovnih stikov.

Eden največjih uspehov fakultete

Enako pomembna je podpora, ki jo študenti dobijo pri svojem razvoju – od individualnega mentorstva in kariernega svetovanja do dela v majhnih skupinah z domačimi in mednarodnimi profesorji. Kazalniki FT ta pristop potrjujejo: poleg četrtega mesta po merilu »Value for Money« in četrtega mesta po kariernem napredku se 94 odstotkov diplomantov zaposli v treh mesecih po zaključku študija, uresničitev ciljev, ki so si jih postavili ob vpisu, pa so diplomanti ocenili z 87 odstotki (merilo »Aims achieved«). Program se je uvrstil še na 30. mesto po karierni podpori diplomantom in na 44. mesto po povezanosti mreže alumnov IMB.

Prof. dr. Tomaž Turk, dekan Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, je ob tem dosežku poudaril: »Uvrstitev med 30 najboljših programov na svetu je najboljši rezultat v zgodovini programa IMB in eden najvidnejših mednarodnih dosežkov naše fakultete. Najpomembnejše, kar stoji za to številko, sta četrto mesto po merilu ‘Value for Money’ in četrto mesto po kariernem napredku. Oba za našo fakulteto pomenita, da naši diplomanti za vloženi čas in sredstva dobijo izjemno vrednost ter da jim ta program odpira vrata na najzahtevnejših mednarodnih trgih dela. To je priznanje študentom, profesorjem, alumnom in partnerskim podjetjem, ki program soustvarjajo. Hkrati je to zaveza – dosežene ravni ne jemljemo kot cilj, temveč kot izhodišče za nadaljnji razvoj mednarodnih aktivnosti fakultete in za našo skupno uvrstitev na lestvici FT evropskih poslovnih šol.«