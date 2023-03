Ekonomska fakulteta pridobila vedenjski in finančni laboratorij

Dekanja ekonomske fakultete Metka Tekavčič je poudarila pomen gradnje raziskovalne infrastrukture na fakulteti, saj znanstvenoraziskovalni dosežki fakultete plemenitijo družbo. Ekonomska fakulteta študentom sicer že nudi predmete, ki temeljijo na neposrednem pregledovanju finančnih podatkov in njihovi interpretaciji. Dekanja je poudarila, da bosta pridobitvi le še dodatno obogatili doktorski študij. Spomnimo, Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani se redno uvršča na lestvico FT, ki fakultete rangira po kakovosti študija. Omenjena laboratorija bosta študijski proces še obogatila in utrdila vodilno mesto Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani v regiji.

Študenti že med študijem delajo v realnem okolju

Profesor Igor Lončarski je za STA pojasnil, da študente med študijem seznanijo s podatkovnimi bazami, ki jih uporabljajo finančne institucije in podjetja, zato lahko ob začetku kariere že uporabljajo svoje že pridobljeno znanje.

Po navedbah profesorice Vesne Žabkar vedenjski laboratorij vsebuje elektrotehnične naprave, ki so nadgradnja uporabe vsakdanjih merjenj z vprašalniki. Biometrična orodja, ki jih bodo uporabljali, omogočajo merjenje bioloških odzivov, srčnega utripa, živčnih končičev, električne prevodnosti kože, možganskih aktivnosti, očesnih gibov in identificiranje osnovnih čustev na podlagi kodiranja obraza. Vedenjski laboratorij bo omogočal bolj celosten pogled na to, kako se ljudje odzivajo na določene dražljaje, je še pojasnila za STA. Dodajmo, da je bil študij v laboratorijih bolj domena naravoslovnih fakultet, zdaj pa postaja stalnica tudi na družboslovnih fakultetah.

Na drugi strani bo finančni laboratorij omogočal raziskave na področju kognitivnih znanosti v povezavi s finančnimi informacijami. Profesor Aljoša Valentinčič je povedal, da za prepoznavanje »delovanja finančnega trga potrebujemo bogat vir finančnih podatkov in orodja, da jih lahko razumemo«. Laboratorija sta ključna pri omogočanju dostopa do teh orodij.