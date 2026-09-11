Ekonomske ukrepe bo krojila rast odhodkov

Uveljavljanje gospodarske politike vlade bo v veliki meri odvisno od razmer na področju javnih financ, kjer pa se odhodki opazno povečujejo. Trend bi lahko poslabšala še morebitna razširitev energetske draginje z naftnih derivatov na cene elektrike in plina. Vlada bo v nedeljo obeležila prvih sto dni svojega mandata. Predsednik fiskalnega sveta Davorin Kračun pojasnjuje, da je sedanja vlada prevzela javne finance, ki so bile še v okviru fiskalno-strukturnega načrta, vendar so bili trendi naraščanja porabe zelo visoki: »Rast porabe je bila široko zasnovana, pomemben delež pa je imela reforma plač v javnem sektorju, ki je daleč presegla načrtovano rast. V prvem poletju 2026 je kljub sorazmerno visoki rasti javnofinančnih prihodkov rast javnofinančnih izdatkov presegala prihodke, zato se je ...