Ekonomsko socialni svet danes o nedeljskem zaprtju trgovin

Na Obrtno-podjetniški zbornici (OZS) nasprotujejo predlogu zaprtja trgovin ob nedeljah, saj bi to še dodatno poslabšalo položaj trgovcev in cvetličarjev, so zapisali v sporočilu za javnost.Predsednik OZSopozarja, da je epidemija koronavirusa že prizadela ta segment gospodarstva, kajti obratovanje neživilskih trgovin, cvetličarn in vrtnarij je bilo prepovedano. Dodatno zaprtje ob nedeljah in dela prostih dnevih bi položaj teh trgovcev še dodatno poslabšalo, tako pa se spet nakazuje, da ni primeren čas za tovrstno ureditev. Meh bo na današnji seji ESS zagovarjal stališča sekcije trgovcev pri OZS in sekcije cvetličarjev in vrtnarjev pri OZS. Meh še dodaja, da morajo delavci za delo ob nedeljah biti primerno nagrajeni.Iz OZS še sporočajo, da cvetličarji in vrtnarji ob nedeljah ustvarijo več prometa kot med delovniki. Prav tako so prihodki omenjenih trgovin bistveno višji v času praznikov, kot so 1. november, valentinovo in materinski dan. Poslovanje ob nedeljah naj ostane prosta poslovna odločitev posameznega trgovca, so prepričani v OZS. Sodeč po zapisu za javnost nekateri člani OZS v primeru nedeljskega zaprtja trgovin in cvetličarn napovedujejo odpuščanja.