Elan se vrača k proizvodnji jadrnic

Divizija plovil Elan Yachts je predstavila novo karbonsko linijo plovil, ki se bo po Elan SixtyFive razširila še na modele dolžine 73 in 80 čevljev. S tem Elan Yachts vstopa v rastoči segment premijskih plovil z izjemnimi jadralnimi lastnostmi, so sporočili iz begunjske družbe.

Ta se, kot kaže, po pomladni začasni ustavitvi proizvodnje plovil, ki so jo namenili strateškemu premisleku, vrača v ta posel z drugačno ponudbo.

Strokovni javnosti je Elan predstavil novo linijo konec oktobra v Barceloni. Pri projektu sodeluje multidisciplinarna Elanova ekipa v sodelovanju z J&J Design in Guillaumom Verdierjem, ki je znan po snovanju plovil izjemnih plovnih lastnosti. V družbi pravijo, da se s tem Elanovo znanje dopolnjuje z dolgoletnimi izkušnjami projektiranja in gradnje hitrih plovil.

Rastoči segment plovil

»Elan Yachts s tem vstopa v rastoči segment večjih plovil, višjega cenovnega razreda. Novo jadrnico odlikuje hitrost, ki jo omogoča lažja karbonska konstrukcija. Elan ima znanje in tehnične kompetence, da lahko te visokotehnološke produkte izdela v Sloveniji, v Begunjah. Predhodnih modelov, ki jih je ponujal pred tem, pa ne bo več izdeloval,« je za Delo povedal Jeffrey Tirman, izvršni direktor skupine Elan.

Dodaja, da je Elan SixtyFive začetek nove ere, kjer se združujejo industrijska natančnost, napredni materiali in celovitost dizajna: »Nova jadrnica postavlja standard zmogljivosti jadranja po odprtem morju, ki jo bo lahko upravljal krmar sam, brez dodatne posadke,« je pri tem povedal izvršni direktor skupine Elan Jeffrey Tirman.

Pomorski arhitekt Guillaume Verdier pa je dejal: »Elan nam daje odlično priložnost za gradnjo v karbonski konstrukciji. To je ena najboljših možnih rešitev: izjemno močna in odporna jadrnica.«