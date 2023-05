Elektronske vinjete pred podražitvijo

V nadaljevanju preberite:

Dars se že več let zavzema za zvišanje cen vinjete. Tokrat so jih uslišali na ministrstvu za infrastrukturo. Predlog so poslali v vladno medresorsko obravnavo.

Zakaj podpirajo višje cene vinjet odgovarjajo na Darsu in ministrstvu za infrastrukturo? Kakšne bi bile podražitve in kdaj? V kakšni meri so vinjete podražili Avstrijci in Madžari? Kako posluje Dars? Kdaj bodo znane zamude na tretji razvojni osi?