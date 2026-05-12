Elektrarna, ki se odplačuje s prihranki

Pametna samooskrba je primeren za vse, ki želite zmanjšati stroške elektrike in povečati energetsko neodvisnost.

Paket, ki sta ga razvila GEN-I Sonce in GEN-I, združuje vrhunsko tehnologijo in napredne rešitve za učinkovitejšo rabo energije ter omogoča od 60 do 80 % nižje stroške električne energije.

Izračuni na primeru povprečnega gospodinjstva na samooskrbi kažejo, da je skupni mesečni strošek za elektriko in obrok 10-letnega brezobrestnega odplačevanja nižji od prejšnje položnice samo za elektriko – ta je znašala 169 EUR, po vstopu v paket Pametna samooskrba pa že od 147 EUR mesečno.*

Plačujete manj kot prej – obenem pa dobite visoko kakovostno sončno elektrarno in baterijski hranilnik, napredno upravljanje in dobavo elektrike za enoten mesečni strošek – brez presenečenj na položnici.

Investicija v povprečno velik paket se začne že od približno 8.000 EUR, kar ob brezobrestnem financiranju pomeni dostopen vstop v samooskrbo.

Poglejmo si realen primer: družina Zupan

Družina Zupan živi v hiši in letno porabi približno 10.000 kWh električne energije. Ogrevajo se s toplotno črpalko, uporabljajo sodobne naprave in ne želijo prilagajati življenjskega sloga zaradi cen energije.

Odločili so se za paket Pametna samooskrba, ki vsebuje:

sončno elektrarno moči 11 kW ,

moči , baterijski hranilnik kapacitete 9 kWh ,

kapacitete , napredno upravljanje hranilnika

10 ‑ letno brezobrestno financiranje ,

‑ , skupno vrednost investicije 8.144 EUR.



Njihovi stroški – prej in danes

Pred paketom (na mesec) Po paketu Pametna samooskrba (na mesec) Elektrika 169 EUR 51 EUR Obrok investicije - 96 EUR* Skupni mesečni znesek 169 EUR 147 EUR*



Razlika: – 22 EUR na mesec

Pred investicijo so Zupanovi za elektriko plačevali 2028 EUR letno, s paketom Pametna samooskrba pa le še 612 EUR. To pomeni 1416 EUR prihranka na leto oziroma 70 % nižji strošek za elektriko.

Njihov današnji mesečni znesek 147 EUR* vključuje tako strošek elektrike kot tudi obrok 10‑letnega brezobrestnega odplačevanja investicije. Model odplačevanja je zasnovan tako, da mesečni prihranki, ki jih ustvarja paket Pametna samooskrba, v veliki meri pokrivajo višino obroka investicije.

Družina Zupan tako danes plačuje 22 EUR na mesec manj kot prej, ko so elektriko plačevali brez lastne proizvodnje, hkrati pa že uporablja sončno elektrarno, baterijski hranilnik in napredno upravljanje energije. Ko bo investicija po desetih letih odplačana, bo njihov mesečni strošek še dodatno nižji, saj bo vključeval le močno znižan strošek računa za elektriko.

Ob tem so Zupanovi ob nakupu paketa prejeli tudi 1.000 EUR akcijskega popusta za baterijski hranilnik in izkoristili razpoložljivo subvencijo, kar je dodatno znižalo končno vrednost investicije.

Brezobrestno financiranje kot ključ do dostopnosti

Pomemben del paketa Pametna samooskrba je model brezobrestnega financiranja, ki omogoča, da investicijo odplačujete postopoma in brez dodatnih stroškov. Na voljo so tri možnosti:

5-letno odplačevanje z lastno udeležbo, ki vključuje tudi dodatne ugodnosti, kot sta brezplačno zavarovanje in vzdrževanje,

7-letno odplačevanje z lastno udeležbo ter

10-letno odplačevanje brez začetnega vložka.



Takšna fleksibilnost omogoča, da se rešitev prilagodi finančnim zmožnostim posameznega gospodinjstva. Model je zasnovan tako, da se strošek mesečnega obroka za odplačevanje paketa in strošek znižanega računa za elektriko pokrivata s prihranki, ki jih sistem ustvarja, oz. je celo nižji od stroška za elektriko, ki ga gospodinjstvo že ima.

Investicija v Pametno samooskrbo ni ločen strošek, temveč del vašega mesečnega izdatka za energijo. Prihranki, ki jih ustvarjate z lastno proizvodnjo in shranjevanjem energije, se neposredno odražajo v nižjih stroških elektrike, s katerimi postopoma odplačujete investicijo. Sistem ustvarja učinke že od prvega dne, po zaključku odplačevanja pa celoten prihranek ostane vam.

Trije viri prihrankov

Pametna samooskrba temelji na treh ključnih virih prihrankov, ki skupaj omogočajo nižje stroške električne energije in poplačilo investicije skozi čas:

Lastna proizvodnja električne energije Sončna elektrarna pokrije velik del letne porabe in zmanjša odvisnost od elektrike iz omrežja.

Pametno upravljanje baterijskega hranilnika Napredno upravljanje poskrbi, da se energija shranjuje in porablja takrat, ko ima največjo vrednost, kar se uporabniku pozna kot fiksni mesečni popust .

Odkup presežne proizvedene energije Presežna energija, oddana v omrežje, se obračuna kot dobropis na mesečnem računu in dodatno znižuje strošek elektrike.



Vi proizvajate, mi upravljamo, vi prihranite

Napredno upravljanje hranilnika energije, ki ga izvaja GEN-I, pomeni, da za optimalno delovanje sistema skrbijo strokovnjaki in napredna programska oprema. Ta samodejno odloča, kdaj se baterija polni in prazni, z namenom, da so stroški čim nižji in izkoristek energije čim večji.

Ta vrednost se uporabniku pretvori v fiksni mesečni popust na računu za električno energijo.

Vse na ključ – en partner, ena rešitev

Ena največjih prednosti paketa Pametna samooskrba je, da vključuje vse ključne elemente energetske samooskrbe na enem mestu. GEN-I Sonce poskrbi za celoten proces – od prvega ogleda in svetovanja, priprave personalizirane ponudbe do brezplačne pridobitve soglasij in subvencije, izvedbe in zagona sistema. Uporabnik se tako izogne usklajevanju različnih izvajalcev in administraciji, saj ima celotno rešitev pod enim okriljem. Po postavitvi pa se sodelovanje še ne konča, saj vam GEN-I Sonce nudi dolgoročno poprodajno podporo celotno življenjsko dobo naprav. Njihove storitve so skladne z mednarodnimi standardi kakovosti ISO 9001 in ISO 14001, kar pomeni, da vaše naprave delujejo varno, učinkovito in okolju prijazno, z vso potrebno zaščito pred tveganji, kot je na primer požarna varnost.

Znižajte ceno investicije s subvencijo in akcijskim popustom

Subvencijo za vas v celoti uredijo strokovnjaki GEN-I Sonca – preverijo pogoje, pripravijo dokumentacijo, oddajo vlogo in spremljajo postopek. Tako se izognete birokraciji, hkrati pa izkoristite vse razpoložljive spodbude, ki znižajo investicijo in skrajšajo vračilno dobo.

Do 30. 6. 2026 pa lahko izkoristite tudi posebno akcijsko ponudbo: ob izgradnji sončne elektrarne z baterijskim hranilnikom prejmete 100 EUR popusta za vsako kWh kapacitete baterije. To pomeni, da na primer pri 10 kWh bateriji prejmete 1.000 EUR popusta, pri 15 kWh pa 1.500 EUR. Popust velja tako pri enkratnem plačilu kot pri brezobrestnem odplačevanju, zato neposredno vpliva na končno vrednost investicije.

99,99 % nižja cena elektrike do priklopa

Če se za paket Pametna samooskrba odločite do konca junija, prejmete poseben akcijski cenik elektrike 99,99 % nižja cena elektrike do priklopa sončne elektrarne (oz. najkasneje do 31. 8. 2026).

To pomeni, da prihranite že v času čakanja na izvedbo – še preden vaša elektrarna začne proizvajati energijo.

Pametna odločitev za prihodnost

Pametna samooskrba združuje vse ključne elemente sodobne oskrbe z energijo v enoten sistem, ki omogoča več nadzora, večjo neodvisnost in predvsem nižje stroške, saj prinaša do 60–80 % prihrankov pri stroških električne energije. To dolgoročno pomeni večjo stabilnost in konkretne finančne koristi.

* Povprečni mesečni strošek vključuje celotni strošek na položnici za električno energijo in obrok brezobrestnega odplačevanja investicije. Dejanski mesečni stroški se lahko razlikujejo glede na sezonsko porabo in značilnosti posameznega gospodinjstva.

Vse o vaši energiji na enem mestu z novim portalom Moj GEN‑I Za spremljanje vseh ključnih informacij o vaši energiji je uporabnikom na voljo nov portal Moj GEN‑I, središče pametne energetske izkušnje. Portal uporabnikom paketa Pametna samooskrba omogoča: vpogled v količino energije, ki ste jo oddali v omrežje in prevzeli iz njega ,

, spremljanje proizvodnje vaše sončne elektrarne,

pregled delovanja baterije ,

, prikaz finančnega učinka paketa Pametna samooskrba

in še mnogo več.

Pametna samooskrba pomeni: mesečni strošek za elektriko in obrok 10-letnega brezobrestnega odplačevanja je lahko nižji od prejšnje položnice samo za elektriko,

do 60–80 % nižje stroške električne energije,

sončno elektrarno, baterijo in napredno upravljanje v enem paketu,

brezobrestno odplačevanje brez začetnega vložka,

tri vire prihrankov in fiksni mesečni popust,

ureditev subvencije in soglasij,

celotno izvedbo na ključ.

