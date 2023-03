Električna mobilnost bo spremenila naše navade

V nadaljevanju preberite:

Iskanje kompetentnih kadrov je izziv za vedno večje število podjetij. V Skupini Emil Frey, ki na Slovenskem zastopa dvanajst avtomobilskih znamk in obvladuje skoraj četrtino slovenskega avtomobilskega trga, so se tega izziva lotili drugače.

Njihov pristop nam je v pogovoru osvetlil njihov direktor za Slovenijo Jožko Tomšič. Pogovor pa je tekel tudi o stanju na trgu vozil, osebnih in gospodarskih. To še zdaleč ni na predkoronski ravni, a so po sogovornikovih besedah razmere vseeno stabilne in kažejo potencial rasti.