  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Novice

    Električna vozila zahtevajo zelo velike moči za polnjenje

    Infrastruktura mora prehiteti rast števila električnih vozil, ki je lahko tudi zelo hitra, pravi Janez Humar iz Elesa.
    Polnilnice z veliko priključno močjo zelo obremenjujejo omrežje in zanje bo določena tudi visoka omrežnina, pravi Janez Humar iz Elesa v podkastu Moč gospodarstva. FOTO: Marko Feist
    Galerija
    Polnilnice z veliko priključno močjo zelo obremenjujejo omrežje in zanje bo določena tudi visoka omrežnina, pravi Janez Humar iz Elesa v podkastu Moč gospodarstva. FOTO: Marko Feist
    Borut TavčarVideo: Marko Feist
    23. 2. 2026 | 11:42
    23. 2. 2026 | 12:00
    5:45
    A+A-

    Elektroenergetski sektor in prometni sektor sta se razvijala vsak po svoje, v teh novih razmerah pa sta trčila skupaj, pravi Janez Humar z razvojnega oddelka Elesa. Marsikdo vidi v elektrifikaciji prometa in vsega drugega precej velik izziv za elektroenergetiko. V energetiki pa tega ne vidijo zgolj kot breme, temveč tudi kot priložnost.

    V sistemu je namreč čedalje več obnovljivih virov, ki so že po naravi nestabilni. Zato je koristno, če imamo tudi na strani porabe prilagodljiv odjem. Velik potencial prilagodljivosti pa je ravno pri elektromobilnosti. A tu gre za osebne avtomobile in polnjenje doma ali na delovnem mestu.

    Drugi izzivi pa se pojavijo pri polnjenju težjih in večjih vozil, kar predvideva strategija dvojne rabe infrastrukture. Tovornjaki in avtobusi imajo drugačen način uporabe, čim več časa morajo biti v pogonu. To pa pomeni, da bo zanje treba zagotoviti ultra hitro polnjenje, da bo čas mirovanja čim krajši, denimo za čas malice. Za tako polnjenje bo treba zagotoviti tudi večje moči na polnilnicah.

    A tudi tu je mogoče najti določene sinergije z elektroenergetiko, pravi Humar. Sončne elektrarne proizvajajo največ elektrike sredi dneva, avtobusi in tovornjaki so tudi takrat v obratovanju. Če bi za polnjenje izrabili čas malice sredi dneva, bi zmanjšali konice v proizvodnji, ki nastajajo zlasti poleti, in tako pomagali omrežju.

    Janez Humar, vodja službe za strateško investicijske programe v Elesu FOTO: Marko Feist
    Janez Humar, vodja službe za strateško investicijske programe v Elesu FOTO: Marko Feist

    Zdaj je ultra hitrih polnilnic še za vzorec, a za hitro polnjenje osebnih avtomobilov je 200 kilovatov dovolj. Prihaja pa sistem za tovornjake in avtobuse, ki naj bi se polnili z močjo enega megavata, kar je priključna moč več kot stotih gospodinjstev. To je za omrežje kar velika obremenitev, saj velika poraba nastopi hipno in se tako tudi konča. A taka moč je nujna, če želimo, da bo tovorno vozilo v času 45-minutnega obveznega počitka napolnjeno.

    To bo zlasti težava za distribucijsko omrežje in določene transformatorske postaje. Nekateri si pri tem pomagajo z baterijami, ki so primerne za ta čas, ko še ni veliko električnih vozil, saj se baterija lahko počasi napolni med enim in drugim vozilom. Težava bo, ko bodo električna vozila v vrsti čakala na polnjenje. Velike baterije, ki bi lahko napolnile 15 vozil, so pa še tako velik strošek, da je ugodnejša malo višja omrežnina ali lastna transformatorska postaja.

    Veliko avtocestnih počivališč je urejenih na območjih brez ustrezne elektroenergetske infrastrukture. Do njih bi bilo treba napeljati nove daljnovode, kar pa je tako stroškovno kot časovno najbrž prevelik zalogaj, opozarja Humar. Poleg tega mora Dars zagotavljati prostor za parkiranje tovornih vozil, ki pa ga že zdaj zmanjkuje. Če bi tam postavili 20 ali 30 hitrih polnilnic za vso infrastrukturo, bi se zajedli v precej prostora, predvidenega za parkiranje tovornjakov.

    Infrastrukturi se morata srečati, blizu avtocest bodo urejeni tudi polnilni parki. V tujini so hitre polnilnice pogosto v industrijskih predelih, kjer se ponoči ni prijetno voziti. Tako so v Elesu poleg koncepta E8 za pametno polnjenje zasnovali še koncept Pentlja. Blizu avtocest bodo zmogljivi polnilni parki z veliko polnilnicami, ki bodo tudi zmanjševali strah lastnikov električnih vozil pred dolgimi potmi.

    Dva taka primera, vredna voznikov električnih vozil, bosta polnilna parka na Primskovem v Kranju, drugi, večji in bližje avtoceste, pa bo pri Novem mestu.

    Energetika in promet se pri elektromobilnosti morata srečati, pravi Janez Humar. FOTO: Marko Feist
    Energetika in promet se pri elektromobilnosti morata srečati, pravi Janez Humar. FOTO: Marko Feist

    Eles je v pogovorih tudi z ministrstvom za obrambo, vojska pa večji poudarek kot elektrifikaciji daje vodiku, čeprav električne mobilnosti ne izključujejo. Elektroenergetsko omrežje je namreč precej razvejeno, a je tudi ranljivo, glede na dogajanje v Ukrajini. Polnilni park v Novem mestu bo namenjen dvojni rabi, saj bo na njem tudi prostor za zaščito in reševanje.

    Polnilnice z veliko priključno močjo zelo obremenjujejo omrežje in zanje bo določena tudi visoka omrežnina, zato bo pomembno, da bodo čim več časa v uporabi. Na enoto energije in uporabnika bodo tako stroški omrežnine nižji. V Sloveniji tudi zato, ker želijo, da rešitve delujejo več časa, sistem načrtujejo drugače kot v Nemčiji. Lokacije in napajanje bo zagotovil Eles, polnilnice pa bodo lahko postavila podjetja, ki bodo uspešna na razpisih.

    Naložba v več polnilnic velike moči je večmilijonska, pravi Humar. Da bi si prevozna podjetja uredila lastne polnilnice, je treba opraviti več korakov, pri čemer je vprašanje, ali se vse skupaj splača. V Sloveniji je za zdaj pet težkih električnih tovornjakov, a to število se bo povečalo zaradi zahtev naročnikov, ki želijo zmanjšati ogljični odtis svojih izdelkov. Humar pri tem meni, da mora infrastruktura prehiteti rast števila električnih vozil.

    Premium
    Nedelo
    Intervju

    Erik Brecelj: Največ dobijo tisti, ki najmanj delajo in najbolj kričijo

    »Plenili so po gospodarstvu, plenili so po bankah, zdaj pa je ostalo samo še zdravstvo in napad nanj je silovit,« pravi kirurg Erik Brecelj.
    Agata Rakovec Kurent 22. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Najbolje plačani olimpijci

    Kdo je najbolje plačana olimpijka na letošnjih igrah?

    Eileen Gu, najbolje plačana športnica letošnjih olimpijskih iger, je lani zaslužila 23 milijonov dolarjev.
    Lucijan Zalokar 22. 2. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Hokej na ledu

    Olimpijski prvaki ob omembi klica Donalda Trumpa planili v smeh, nato pa ...

    Ameriški hokejski selektor Mike Sullivan je nadvse slikovito opisal zmagovito moštvo: Obstajajo pivci viskija in pivci mleka ...
    Miha Šimnovec 22. 2. 2026 | 20:42
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Napoved snežnega viharja

    New York trepeta pred hudo uro: župan Mamdani: Česa takšnega še ni bilo

    Sneg bi lahko med nevihto naletaval s hitrostjo pet do sedem centimetrov na uro, pri čemer bo na poti nevihte na vzhodu ZDA skoraj 54 milijonov ljudi.
    22. 2. 2026 | 20:53
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kdaj zdravimo nestabilnost pogačice

    Kdaj pri izpahu pogačice zadošča konservativno zdravljenje in kdaj operacija? Ortopedski kirurg pojasni mehanizem poškodbe, diagnostiko in načine zdravljenja.
    Promo Delo 23. 2. 2026 | 08:19
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    TUJI TRGI

    Meja se vse bolj briše. Je to niša za slovenska podjetja?

    Dual-use tehnologije – rešitve z dvojno, civilno in obrambno-varnostno rabo – se v Evropi vse hitreje uveljavljajo kot ena ključnih razvojnih usmeritev.
    Promo Delo 18. 2. 2026 | 11:36
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Išias – kako fizioterapija pomaga pri hitrejšem okrevanju?

    Išias je ena najpogostejših zdravstvenih težav, ki se kaže kot bolečina, ki seva iz hrbta v nogo. S celostno fizioterapijo lahko preprečimo trajne posledice.
    Promo Delo 17. 2. 2026 | 08:15
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako operacija dioptrije spremeni življenje

    Operacija dioptrije ne prinaša le ostrega vida brez očal ali leč, temveč dolgoročno izboljša kakovost vsakdanjega življenja, občutek svobode in udobja.
    Promo Delo 20. 2. 2026 | 10:07
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Železnice

    Prenova železniške infrastrukture na Jesenicah za večjo hitrost

    Investicija v nadgradnjo logističnega vozlišča bo omogočila dvig hitrosti na 100 km/h ter obratovanje daljših, do 740-metrskih tovornih vlakov.
    Marjana Kristan Fazarinc 21. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Prihajajo že iz Indije, Bangladeša in Nepala (VIDEO)

    Že polovica gradbincev težko najde usposobljen kader na trgu dela. V podjetja privablja tudi specifično delovno okolje.
    Milka Bizovičar 20. 2. 2026 | 10:54
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Sodelovanje fakultete in industrije je veliko več kot opravljanje prakse

    Skupno delo krepi prenos znanj, spodbuja inovacije in krajša pot do uveljavljanja v praksi.
    Milka Bizovičar 14. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Množica miz se umika prilagodljivim delovnim postajam

    Pisarna postaja prostor sodelovanja, izmenjave idej in socialne povezanosti.
    Miran Varga 14. 2. 2026 | 05:30
    Preberite več

    Več iz teme

    električna vozilaelektrikapolnilniceDelov podkastmoč gospodarstva

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Razno
    Vredno branja

    Fotografije dneva (23. 2.)

    V uredništvu Dela smo za vas pripravili najbolj zanimive in povedne fotografije iz sveta v zadnjih 24 urah.
    Dejan Mijović, Dejan Mijović 23. 2. 2026 | 12:00
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Okrogli jubilej

    Lepotica, ki je na novo napisala pravila

    Cindy Crawford je uspešna poslovna ženska, morda njen največji uspeh pa je, da preživela v industriji, ki ženske običajno zavrže ob prvih znakih staranja.
    Agata Rakovec Kurent 23. 2. 2026 | 12:00
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Eintracht Frankfurt

    Riera dviguje prah: Kritizira nekdo, ki javno deli fotografije penisa

    Albert Riera je s svojim značilnim slogom komuniciranja v Nemčiji hitro naletel na kritike, najbolj glasen je bil Max Kruse. Španec mu ni ostal dolžan.
    23. 2. 2026 | 12:00
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Dvojna raba

    Električna vozila zahtevajo zelo velike moči za polnjenje

    Infrastruktura mora prehiteti rast števila električnih vozil, ki je lahko tudi zelo hitra, pravi Janez Humar iz Elesa.
    23. 2. 2026 | 11:42
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Košarka
    Pat Riley

    Košarkarski boter izzval Dončića: Čas je, da zbrcaš nekaj riti

    Pred dvorano v Los Angelesu so odkrili bronasti kip Pata Rileyja, tvorca največjih uspehov franšize, sledil je težek poraz proti Bostonu.
    Nejc Grilc 23. 2. 2026 | 11:30
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Eintracht Frankfurt

    Riera dviguje prah: Kritizira nekdo, ki javno deli fotografije penisa

    Albert Riera je s svojim značilnim slogom komuniciranja v Nemčiji hitro naletel na kritike, najbolj glasen je bil Max Kruse. Španec mu ni ostal dolžan.
    23. 2. 2026 | 12:00
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Dvojna raba

    Električna vozila zahtevajo zelo velike moči za polnjenje

    Infrastruktura mora prehiteti rast števila električnih vozil, ki je lahko tudi zelo hitra, pravi Janez Humar iz Elesa.
    23. 2. 2026 | 11:42
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Košarka
    Pat Riley

    Košarkarski boter izzval Dončića: Čas je, da zbrcaš nekaj riti

    Pred dvorano v Los Angelesu so odkrili bronasti kip Pata Rileyja, tvorca največjih uspehov franšize, sledil je težek poraz proti Bostonu.
    Nejc Grilc 23. 2. 2026 | 11:30
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Končno učinkovito orodje za vsakodnevna hišna opravila

    Orodje za domače mojstre Bosch za hitra opravila in največjo učinkovitost.
    Promo Delo 23. 2. 2026 | 09:51
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Ogromno kupcev za nove projekte, povpraševanje že presega ponudbo

    Novih nepremičnin v središču Ljubljane ali pa tik ob gozdu in hkrati skoraj v mestu v prestolnici primanjkuje. Povpraševanje že dalj časa presega ponudbo.
    Promo Delo 18. 2. 2026 | 11:18
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Je toplotna črpalka lahko tudi hranilnik energije?

    Slovenija se že več let premika v smeri energetske preobrazbe. Delež električne energije iz obnovljivih virov raste.
    Promo Delo 23. 2. 2026 | 08:53
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Omoda 5 SHS-H, hibridni SUV z dosegom do 1000 km

    Hibridni SUV z dosegom do 1000 km, 44,5-odstotno toplotno učinkovitostjo in električno uglajenostjo – za mesto in odprto cesto.
    Promo Delo 17. 2. 2026 | 15:30
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Metoda, ki bolečine v hrbtenici rešuje pri vzroku

    Težave s hrbtenico sodijo med najpogostejše razloge za obisk zdravnika. Bolečino boste odpravili, če boste razumeli, kaj jo povzroča in kako to odpraviti.
    Promo Delo 18. 2. 2026 | 10:31
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Sodobni pristopi pri zdravljenju poškodb sprednje križne vezi

    Poškodba sprednje križne vezi sodi med najpogostejše poškodbe kolenskih vezi. Ortoped razloži mehanizem poškodbe in sodobne načine zdravljenja.
    Promo Delo 18. 2. 2026 | 08:36
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Očarala vas bo njena blazinasta oblika in vrtljiva luneta

    V poslovnem svetu informacije potujejo hitro, zato se pogosto sprašujemo, katera tehnologija je dejansko naložba in ne le strošek.
    Promo Delo 1. 2. 2026 | 09:44
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Pred prvo kavo na terasi

    Na kaj je dobro biti pozoren, da bo zunanje pohištvo zdržalo vreme in ostalo udobno skozi vso sezono.
    Promo Delo 20. 2. 2026 | 10:07
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Kako do nepozabne vstopnice za Planico?

    Zamujena priložnost vas lahko stane več, kot si mislite – kredit za vaš projekt je lahko na računu že v 48 urah. Brez zapletov. Brez čakanja.
    Promo Delo 1. 2. 2026 | 13:59
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Skrivnosti popolne rižote, kot jo obvladajo Italijani

    Najboljša rižota se gradi počasi: z nežnim praženjem, zajemalko vroče osnove in potrpežljivim mešanjem, ki iz riža izvabi pravo kremnost.
    Promo Delo 18. 2. 2026 | 09:35
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo