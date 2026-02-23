Električna vozila zahtevajo zelo velike moči za polnjenje

Elektroenergetski sektor in prometni sektor sta se razvijala vsak po svoje, v teh novih razmerah pa sta trčila skupaj, pravi Janez Humar z razvojnega oddelka Elesa. Marsikdo vidi v elektrifikaciji prometa in vsega drugega precej velik izziv za elektroenergetiko. V energetiki pa tega ne vidijo zgolj kot breme, temveč tudi kot priložnost.

V sistemu je namreč čedalje več obnovljivih virov, ki so že po naravi nestabilni. Zato je koristno, če imamo tudi na strani porabe prilagodljiv odjem. Velik potencial prilagodljivosti pa je ravno pri elektromobilnosti. A tu gre za osebne avtomobile in polnjenje doma ali na delovnem mestu.

Drugi izzivi pa se pojavijo pri polnjenju težjih in večjih vozil, kar predvideva strategija dvojne rabe infrastrukture. Tovornjaki in avtobusi imajo drugačen način uporabe, čim več časa morajo biti v pogonu. To pa pomeni, da bo zanje treba zagotoviti ultra hitro polnjenje, da bo čas mirovanja čim krajši, denimo za čas malice. Za tako polnjenje bo treba zagotoviti tudi večje moči na polnilnicah.

A tudi tu je mogoče najti določene sinergije z elektroenergetiko, pravi Humar. Sončne elektrarne proizvajajo največ elektrike sredi dneva, avtobusi in tovornjaki so tudi takrat v obratovanju. Če bi za polnjenje izrabili čas malice sredi dneva, bi zmanjšali konice v proizvodnji, ki nastajajo zlasti poleti, in tako pomagali omrežju.

Janez Humar, vodja službe za strateško investicijske programe v Elesu FOTO: Marko Feist

Zdaj je ultra hitrih polnilnic še za vzorec, a za hitro polnjenje osebnih avtomobilov je 200 kilovatov dovolj. Prihaja pa sistem za tovornjake in avtobuse, ki naj bi se polnili z močjo enega megavata, kar je priključna moč več kot stotih gospodinjstev. To je za omrežje kar velika obremenitev, saj velika poraba nastopi hipno in se tako tudi konča. A taka moč je nujna, če želimo, da bo tovorno vozilo v času 45-minutnega obveznega počitka napolnjeno.

To bo zlasti težava za distribucijsko omrežje in določene transformatorske postaje. Nekateri si pri tem pomagajo z baterijami, ki so primerne za ta čas, ko še ni veliko električnih vozil, saj se baterija lahko počasi napolni med enim in drugim vozilom. Težava bo, ko bodo električna vozila v vrsti čakala na polnjenje. Velike baterije, ki bi lahko napolnile 15 vozil, so pa še tako velik strošek, da je ugodnejša malo višja omrežnina ali lastna transformatorska postaja.

Veliko avtocestnih počivališč je urejenih na območjih brez ustrezne elektroenergetske infrastrukture. Do njih bi bilo treba napeljati nove daljnovode, kar pa je tako stroškovno kot časovno najbrž prevelik zalogaj, opozarja Humar. Poleg tega mora Dars zagotavljati prostor za parkiranje tovornih vozil, ki pa ga že zdaj zmanjkuje. Če bi tam postavili 20 ali 30 hitrih polnilnic za vso infrastrukturo, bi se zajedli v precej prostora, predvidenega za parkiranje tovornjakov.

Infrastrukturi se morata srečati, blizu avtocest bodo urejeni tudi polnilni parki. V tujini so hitre polnilnice pogosto v industrijskih predelih, kjer se ponoči ni prijetno voziti. Tako so v Elesu poleg koncepta E8 za pametno polnjenje zasnovali še koncept Pentlja. Blizu avtocest bodo zmogljivi polnilni parki z veliko polnilnicami, ki bodo tudi zmanjševali strah lastnikov električnih vozil pred dolgimi potmi.

Dva taka primera, vredna voznikov električnih vozil, bosta polnilna parka na Primskovem v Kranju, drugi, večji in bližje avtoceste, pa bo pri Novem mestu.

Energetika in promet se pri elektromobilnosti morata srečati, pravi Janez Humar. FOTO: Marko Feist

Eles je v pogovorih tudi z ministrstvom za obrambo, vojska pa večji poudarek kot elektrifikaciji daje vodiku, čeprav električne mobilnosti ne izključujejo. Elektroenergetsko omrežje je namreč precej razvejeno, a je tudi ranljivo, glede na dogajanje v Ukrajini. Polnilni park v Novem mestu bo namenjen dvojni rabi, saj bo na njem tudi prostor za zaščito in reševanje.

Polnilnice z veliko priključno močjo zelo obremenjujejo omrežje in zanje bo določena tudi visoka omrežnina, zato bo pomembno, da bodo čim več časa v uporabi. Na enoto energije in uporabnika bodo tako stroški omrežnine nižji. V Sloveniji tudi zato, ker želijo, da rešitve delujejo več časa, sistem načrtujejo drugače kot v Nemčiji. Lokacije in napajanje bo zagotovil Eles, polnilnice pa bodo lahko postavila podjetja, ki bodo uspešna na razpisih.

Naložba v več polnilnic velike moči je večmilijonska, pravi Humar. Da bi si prevozna podjetja uredila lastne polnilnice, je treba opraviti več korakov, pri čemer je vprašanje, ali se vse skupaj splača. V Sloveniji je za zdaj pet težkih električnih tovornjakov, a to število se bo povečalo zaradi zahtev naročnikov, ki želijo zmanjšati ogljični odtis svojih izdelkov. Humar pri tem meni, da mora infrastruktura prehiteti rast števila električnih vozil.