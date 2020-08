Električne ima borza rada

Ljubljana – Že večkrat smo pisali, kako izjemno borzni vlagatelji cenijo proizvajalca električnih avtomobilov Tesla, ki se je resda letos prebil do dobička, a je po izdelanih količinah še vedno daleč od avtomobilskih velikanov, ki pa so na borzi vredni veliko manj. To odpira zanimive razprave in na borzo skoraj kliče različne novince, če le načrtujejo kaj v zvezi z električnim pogonom.Borzna kapitalizacija Tesle znaša v času tega pisanja 370 milijard dolarjev, njihova delnica, ki jo sicer v prihodnje čaka cepitev, je presegla vrednost 2000 dolarjev, samo v avgustu je zrasla za 45 odstotkov, letos za 200 odstotkov. Podjetje ...