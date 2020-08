Električni avti: Evropa dohitela Kitajsko

Kitajska je dolgo veljala za trg, na katerem so električni avtomobili veliko bolj zaželeni kot v drugih delih sveta. Letos je prvič malo drugače, po eni od študij jo do približno sredine poletja zahodna Evropa že prehiteva.V prvih sedmih mesecih je bilo v zahodni Evropi po podatkih analitične družbe Matthias Schmidt iz Berlina na novo registriranih pol milijona baterijskih električnih avtomobilov in priključnih hibridov, kar naj bi bilo 14.000 več kot na Kitajskem (486.000). Baterijski električni avtomobili so tisti, ki vozijo izključno na električni pogon, priključni hibridi pa kombinirajo motor z notranjim zgorevanjem in ...