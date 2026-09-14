Električni avtomobili bolj prodajani kot bencinski in dizelski skupaj

V Nemčiji je prodaja povsem električnih avtomobilov avgusta prvič presegla prodajo avtomobilov s klasičnim motorjem na notranje izgorevanje. Delež je dosegel tretjino vseh prodanih avtomobilov. Pri tem pa Nemčija, ki je največji evropski avtomobilski trg, niti ni v prvi deseterici držav. Pred njo je tudi Francija, kjer so električni avtomobili prodajo klasičnih začeli presegati že novembra lani. Delež prodaje električnih avtomobilov na večjih evropskih trgih je že tako velik, da je prodaja teh postala ključna za rast celotnega avtomobilskega trga. Skok prodaje električnih avtomobilov je posledica spleta okoliščin, ne zgolj višjih cen pogonskih goriv. Draga pogonska goriva, še posebno spomladanski šok ob izbruhu krize na Bližnjem vzhodu, so le zmanjšala negotovost kupcev ob prehodu na nov ...