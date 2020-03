Električni tovornjaki so priložnost za Evropo

Tovornjaki imajo po številu na cestah le dvoodstotni delež, vendar izpustijo 22 odstotkov emisij cestnega prometa. V organizaciji Trasport & Environment (Promet in okolje), v študiji, podprti z analizami, predlagajo elektrifikacijo tovornjakov. Za to pa bo treba spremeniti direktivo o infrastrukturi za alternativna goriva.Ugotavljajo, da vodik tako proizvajajo z elektriko, zato je ta tehnologija uporabna le ob presežni proizvodnji elektrike iz obnovljivih virov energije. Biogoriv ne bo dovolj za vse potrebe ladij, letal in cestnih vozil, zemeljski in še posebno naftni plin pa znižata emisije tovornjakov za le dva odstotka, v nekaterih ...