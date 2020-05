Elektrika in toplota skupaj

Zanimanje zasebnih vlagateljev – predvsem tistih, ki živijo v hišah s primerno orientirano in dovolj veliko streho – se za namestitev sončne elektrarne menda zelo poveča ob lepem vremenu. Torej takrat, ko tudi zunaj sije sonce in nas spomni na to, da razpolaga z zelo veliko energije, ki jo lahko izkoristimo v svoj prid.Ena od možnosti, ki gospodinjstvu še poveča samopresrbnost na področju energije, je tudi hkratna vgradnja sončne elektrarne in toplotne črpalke.»S to kombinacijo lahko investitor ustvari dvojni prihranek. Najprej zniža stroške ogrevanja, saj velja ogrevanje s toplotno črpalko za ekonomsko najučinkovitejši ...