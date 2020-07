Elektro Maribor prodaja trgovsko Energijo Plus

Elektro Maribor namerava prodati do 51 odstotkov osnovnega kapitala družbe Energija plus, pri čemer bo Elektro Maribor ohranil kot lastnik vsaj 49 odstotni delež, zato želi strateškega kupca.Energija plus je uspešna gospodarska družba in po velikosti tretji največji ponudnik električne energije v Sloveniji, poleg tega je edina trgovska družba katerega od petih elektrodistribucijskih podjetij, ki še ni spremenila lastniške strukture. Energija Plus poleg oskrbe z električno energijo in zemeljskim plinom nudi tudi oskrbo s toploto, sončne elektrarne za samooskrbo na ključ, razpolaga z javno polnilno infrastrukturo za električna vozila, nudi mikro e-mobilnost, kot so e-kolesa in skiroji ter drugo.Namen vabila Elektra Maribor je zbrati izkaze interesa. Po predložitvi izkaza interesa bo ponudnikom, katerih interes je resno izkazan, poslano procesno pismo z opisom zahtev za podajo nezavezujočih ponudb za transakcijo, ki ji bo kasneje sledila predložitev zavezujočih ponudb. Interes za transakcijo ponudniki izkažejo tako, da pismo z izkazom interesa naslovijo na Deloitte (Dunajska cesta 165 v Ljubljani) do 10. avgusta do 17. ure.