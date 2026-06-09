Elektropodjetja delijo dividende

V Stari mestni elektrarni je skupščine družbe Elektro Ljubljana odločila, da lastnikom pripada 0,12 evra dividende na delnico. Že včeraj je skupščina Elektra Gorenjska sklenila, da bo dividenda na delnico znašala 0,25 evra bruto.

Bilančni dobiček na zadnji dan lanskega leta je v Elektru Ljubljana dosegel 4,69 milijona evrov. Dividende bodo izplačane 19. junija. Bilančni dobiček Elektra Gorenjska je bil skoraj dvakrat višji, znašal je 8,75 milijona evrov. Za dividende bodo namenili 4,32 milijona evrov. Družba bo dividende izplačala 23. julija.

Dividende v pretežni meri dobi država, približno 80 odstotkov, čeprav je bila od začetka vsaj 95-odstotna lastnica. Od 4. junija 2000 dalje imajo možnost odprodaje svojih delnic tudi »mali delničarji« – zaposleni, bivši zaposleni in upokojenci.

Elektro Gorenjska je lani ustvaril 41,7 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje. Ob tem je v razvoj in posodobitev elektrodistribucijskega omrežja vložil rekordnih 39,8 milijona evrov. A so, med drugim, skupini Gen sredi septembra za 36,4 milijona evrov prodali Gorenjske elektrarne.

Predsednik uprave družbe Elektro Gorenjska Ivan Šmon je poudaril, da so z letom 2025 vstopili v novo razvojno obdobje. »V letu 2026 načrtujemo največji investicijski program v zgodovini podjetja, vreden več kot 40 milijonov evrov. Pri tem ni ključna le višina vlaganj, temveč predvsem njihova usmerjenost v projekte, ki bodo še dodatno okrepili odpornost našega omrežja, podprli energetski prehod ter uporabnikom zagotavljali še višjo raven kakovosti oskrbe,« je povedal.