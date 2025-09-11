Eles in Hitachi Energy sta podpisala sporazum o razvoju skupnega produkta

Eles je v okvirju projekta NEDO skupaj z Hitachi Energy razvil projekt pametnega omrežja, spomnimo, projekt je trajal tri leta in je deloma potekal med epidemijo koronavirusa. Dobre izkušnje in produkte, ki so jih razvili takrat, bodo nadgradili, saj sta Eles in Hitachi Energy podpisala sporazum o razvoju sistemov vodenja naslednje generacije.

Projekt ima tri cilje:

Enterprise Service Bus je programska rešitev, ki povezuje različne aplikacije, da lahko med seboj komunicirajo in izmenjujejo podatke – tudi če uporabljajo različne jezike, protokole ali formate. V praksi bo ta rešitev implementirana na primeru sistema za ugotavljanje meja obratovanja (SUMO);

Voltage Var Control predstavlja nadgradnjo obstoječega sistema uravnavanja napetosti z uvedbo kompleksnih funkcij in naprednih načinov regulacije;

Common Information Model pa izboljšuje učinkovitost podatkov omrežnih modelov, ki si jih izmenjujejo različni sistemi in organizacije, predvsem pa operaterji prenosnih sistemov.

Elektroenergetika se digitalizira

»Med projektom NEDO smo ugotovili, da smo kompatibilni, zato smo se odločili, da sodelovanje še izboljšamo,« je povedal Aleksander Mervar, direktor Elesa. Dodal je, da je »dogodek pomemben korak v digitalni preobrazbi našega elektroenergetskega sektorja in hkrati utrjuje vlogo družbe Eles, pa tudi države Slovenije kot inovativnega okolja za razvoj naprednih energetskih rešitev. Nove digitalne rešitve bodo tako omogočile boljše povezovanje različnih sistemov, pametnejše upravljanje napetosti v omrežju ter učinkovitejšo in preglednejšo izmenjavo podatkov. Gre za tehnološko napreden projekt, ki bo pomembno prispeval k varnejšemu, učinkovitejšemu in bolj trajnostnemu delovanju slovenskega elektroenergetskega sistema.«

Zaradi slabega vremena je bil predstavnik podjetja Hitachi Energy v Evropi Lars Wiklander zadržan na letališču in ga je zastopal Lazar Bizumić, ki je tudi podpisal provizorično pogodbo, prava je bila podpisana naknadno. Wiklanderjevo izjavo so poslali po elektronski pošti.

»Ekosistem programske opreme in sistemov za upravljanje omrežja prihodnosti mora temeljiti na prilagodljivi, modularni arhitekturi, ki operaterjem prenosnih sistemov (TSO) in energetskim podjetjem omogoča ustrezno razširljivost za upravljanje spreminjajočega se in dinamičnega omrežja, prilagodljivost za vključevanje lastniških in zunanjih aplikacij ter nadzor in preglednost, ki sta nujna za zanesljivo in odporno preskrbo z električno energijo. Sodelovanje z družbo Eles je pomemben dokaz naše strategije za vzpostavitev vodilnega ekosistema za upravljanje omrežja s platformo Network Manager,« je Wiklander zapisal v elektronskem sporočilu.

Projekt bodo razvijali dve leti

Projekt Sistem vodenja naslednje generacije je vreden 1,6 milijona evrov in bo predvidoma trajal dve leti, družbi ga razvijata in financirata skupaj. Družba Eles bo v izboljšave vložila lastna sredstva, v družbi Hitachi Energy pa bodo razvili dogovorjene funkcionalnosti in jih skupaj z Elesom verificirali.

Družba Hitachi Energy bo nove funkcionalnosti kasneje vključila v svojo standardno ponudbo.

Eles ima sicer več mednarodnih projektov, spomnimo, da so podpisali pogodbo tudi z družbo Siemens.