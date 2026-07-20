Eli Lilly korenito spreminja farmacevtsko industrijo

Leta 1876 je Eli Lilly, veteran ameriške državljanske vojne, v Indianapolisu ustanovil podjetje, da bi na trg zdravil, preplavljen s šarlatanskimi zdravili in čudežnimi pripravki, vnesel znanstveno strokovnost. S tem je pomagal tlakovati pot sodobni farmacevtski industriji. Sto petdeset let pozneje namerava podjetje, ki nosi njegovo ime, to industrijo znova korenito prenoviti. Podjetje ima dovolj moči za tak podvig. Lilly je namreč najvrednejši proizvajalec zdravil na svetu in prvo farmacevtsko podjetje, katerega tržna vrednost presega bilijon dolarjev, s čimer se je pridružilo elitnemu klubu, v katerem sicer prevladujejo večinoma tehnološki giganti. Od začetka leta 2023 se je cena njegovih delnic več kot potrojila. Analitiki pričakujejo, da bodo prihodki podjetja do konca desetletja v ...