Elon Musk bi Spacex dal na borzo

Vlagatelji v Spacex, podjetje, ki izdeluje vesoljsko tehnologijo, trenutno vodijo pogajanja o prodaji delnic, ki bi podjetje ovrednotila na 800 milijard ameriških dolarjev. Po poročanju Wall Street Journala naj bi sekundarna prodaja delnic dvignila vrednost podjetja. Spomnimo, Spacex je bil preed kratkim ovrednoten na 400 milijard dolarjev.

Glavni lastnik podjetja je ustanovitelj Elon Musk (približno 42-odstotni delničar), manjšinski delničarji pa so vlagatelji, denimo družba Alphabet. Trgovanje z obstoječimi delnicami bo uvod v načrtovano prvo javno ponudbo delnic (IPO) na borzi. Ta bi lahko – tako Reuters – potekala v drugi polovici leta 2026. Cilj IPO naj bi bil 25 milijard dolarjev.

To bi pomenilo, da bi vrednost celotnega podjetja dvignili na več kot tisoč milijard dolarjev. Spacex bi zbrani denar porabil za dokončanje razvoja svojih raket za komercialno rabo, pa tudi za dokončanje projekta Starlink, globalne mreže hitrega interneta. Spacex trenutno s svojimi dejavnostmi ustvari približno 12 milijard dolarjev letnih prihodkov. Tehnologija Spacexa bo sicer ključna za ponovni pristanek na Luni, pa tudi za osvajanje Marsa.

Elon Musk, najbogatejši zemljan, bi tako še okrepil svoje premoženje. Spomnimo, dogovoril se je za izplačilo tisoč milijard nagrade, če doseže določene cilje s podjetjem Tesla.